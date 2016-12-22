МЭА спрогнозировало существенный дефицит нефти к середине 2020-х

Это может произойти из-за того, что в настоящее время объемы инвестиций и количество одобренных проектов по бурению скважин не соответствуют уверенно растущему спросу на рынке, пояснил глава организации

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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что в ближайшие десятьлет на мировом рынке нефти возникнет существенный дефицит.

Согласно прогнозу организации, в ближайшие несколько лет спрос на углеводороды будет устойчиво расти, что обусловлено ростом потребностей промышленности. Однако, замечает Бироль, к середине 2020-х годов из-за того, что к настоящему времени в России и Саудовской Аравии одобрено лишь небольшое число проектов по бурению скважин, мировому рынку грозит кризис предложения.

«Мы наблюдаем серьезную проблему. С одной стороны, сильный спрос на нефть, росту которого способствуют грузовики, самолеты, суда и, возможно, самое важное — нефтехимическая отрасль. Но, с другой стороны, когда мы смотрим на инвестиции и одобренные на сегодня проекты, наблюдается серьезный разрыв между ростом спроса и одобренными проектами», — сказал он.

Глава МЭА заметил, что многие участники рынка указывают на способность сланцевой нефти заполнить этот разрыв. Он подчеркнул, что верит в то, что она будет уверенно расти, однако ей предстоит пройти серьезную проверку на прочность: до 2025 года США нужно будет нарастить добычу на 10 млн барр. в сутки.

«Конечно, это может произойти, и я не исключаю такой вариант, но, на мой взгляд, это будет небольшим чудом», — сказал он.

Бироль посоветовал нефтеперерабатывающим компаниям инвестировать в геологоразведку и добычу именно сейчас, чтобы избежать сильного дефицита в будущем. Не стоит ждать, что сланцевая отрасль США компенсирует недостачу поставок в полном объеме, предупредил он.

В опубликованном организацией ранее во вторник, 13 ноября, обзоре мировой экономики также говорится, что между 2017 и 2040 годами спрос на энергию вырастет более чем на четверть. Эксперты предупредили, что цифра удвоится, если ситуация с эффективностью энергоресурсов в мире не улучшится.

Накануне, 12 ноября, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о необходимости снизить суточную добычу нефти на 1 млн барр. с октябрьского уровня уже в следующем году. Он заверил, что с этим согласны члены ОПЕК и ОПЕК+. В их числе и Россия. Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что «будет действовать сообща с другими странами», для того чтобы сбалансировать и стабилизировать рынок.