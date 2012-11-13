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"Роснефть" приступила к созданию собственного Роснефть-Банка
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"Роснефть" приступила к созданию собственного Роснефть-Банка
Экономика, 13 ноя 2012, 11:38
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"Роснефть" приступила к созданию собственного Роснефть-Банка
Компания "Роснефть" объявила о создании при президенте и председателе правления компании Игоре Сечине группы стратегических советников в составе бывших топ-менеджеров банка Morgan Stanley Райра Симоняна, Елены Титовой и Валида Шаммы.
Фото: РБК

Группе поставлена задача по созданию на базе финансовых активов НК "Роснефть", включая ОАО "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР), универсального финансового института, Роснефть-банка, создаваемого в целях повышения эффективности, степени контроля и полной прозрачности финансового обеспечения стратегических направлений развития НК "Роснефть".

В сообщении компании отмечается, что "Роснефть" выдвинет кандидатуру Е.Титовой на должность президента Всероссийского банка развития регионов и введет в состав наблюдательного совета банка Р.Симоняна, Е.Титову и В.Шамму.

"На данном этапе развития "Роснефти" необходим такой финансовый институт, который позволит нам привлечь наиболее квалифицированных профессионалов, внедрить в свою практику лучший мировой опыт корпоративного управления, самые современные технологии и обеспечить максимально эффективное оказание финансовых услуг. Группа советников будет управлять процессом планирования и реализации мер по созданию нового финансового института", - отметил И.Сечин.

Как ожидается, создание Роснефть-банка позволит компании реализовывать крупномасштабные международные проекты, оптимизировать системы торговли нефтью и нефтепродуктами, а также оказывать полный спектр высококачественных финансовых услуг индивидуальным и корпоративным клиентам нефтегазового и энергетического секторов.

ОАО "Всероссийский банк развития регионов" создано в 1996г., это кредитная организация с филиальной сетью в европейской части России и Западной Сибири. Главный акционер банка - ОАО "НК "Роснефть" (84,7%). Собственный капитал ВБРР по состоянию на 1 марта 2012г. составил 4,88 млрд руб., активы - 73,9 млрд руб. Основу клиентской базы банка составляют предприятия нефтегазового сектора.

ОАО "НК "Роснефть" принадлежит на 75,16% государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. Аудированные доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010г. составляли 22,77 млрд барр. нефтяного эквивалента. В 2011г. добыча углеводородов компании выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,5% - до 122 млн т нефти и газового конденсата. Чистая прибыль ОАО "Роснефть" по МСФО за 9 месяцев 2012г. составила 285 млрд руб., что на 15,4% больше, чем годом ранее, когда она была 247 млрд руб.

Теги: Роснефть , Сечин , банки
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