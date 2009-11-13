В.Путину поручено заняться преобразованием госкорпораций

Президент России Дмитрий Медведев поручил главе правительства Владимиру Путину представить предложения о преобразовании государственных корпораций в организации других организационно-правовых форм.

Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующее поручение глава государства дал по итогам проверки деятельности госкорпораций. Предложения должны быть представлены в срок до 1 марта следующего года.

"Проверка деятельности государственных корпораций показала, что действующим законодательством не установлены единые критерии определения государственной корпорации как организационно-правовой формы юридического лица. Отсутствие должного контроля за их деятельностью в ряде случаев приводит к неэффективному использованию переданного им государственного имущества", - говорится в документе, текст которого приводится пресс-службой президента РФ.

Для государственных корпораций, работающих вне конкурентной среды, поручено определить временной период их существования и внести предложения по изменению законодательства с целью обеспечения прозрачности их деятельности и полноценного контроля со стороны государства.

В том числе поручено внести предложения по законодательному определению правового статуса работников государственных корпораций, распространив на них отдельные ограничения, установленные для государственных служащих, механизма урегулирования конфликта интересов в корпорациях, а также ответственности органов управления и должностных лиц, осуществляющих управленческие функции, за достижение поставленных перед корпорациями целей, сохранность и эффективность использования имущества и порядка определения размера оплаты их труда.

Также поручено внести предложения по распространению действия Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на организацию и проведение государственными корпорациями процедур закупок товаров (работ, услуг) для их нужд с особенностями, обусловленными характером деятельности отдельных корпораций.

Кроме того, президент поручил внести предложения по осуществлению Счетной палатой Российской Федерации и другими контрольно-надзорными органами контроля за деятельностью корпораций, в том числе за расходованием выделенных государством финансовых средств; а также введению в условия деятельности государственных корпораций институтов "сделки с заинтересованностью" и "крупные сделки", определив порядок согласования и отражения их в отчетной документации.

Президент РФ поручил разработать показатели эффективности деятельности государственных корпораций и положение о представителях государства в наблюдательных советах государственных корпораций, включив в него вопросы отчетности.