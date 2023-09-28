Минфин раскрыл масштабы оптимизации бюджетных расходов

При подготовке проекта бюджета на 2024 год сокращены неэффективные расходы на 500 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов. По словам замминистра Владимира Колычева, размер оптимизации по программам составил порядка 10%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сокращение неэффективных расходов в проекте федерального бюджета 2024 года составляет около 500 млрд руб., в относительном выражении это 10-процентное сокращение по программам (без учета защищенных от сокращения статей), заявили на Московском финансовом форуме чиновники Министерства финансов, передает корреспондент РБК.

На вопрос модератора пленарного заседания, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова про бюджетный «секвестр» министр финансов Антон Силуанов ответил: «Никакого урезания в бюджете нет, никакого секвестра нет. А то, что вы называете секвестром, так это, может быть, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи и приоритеты».

«Этот секвестр, если брать расходы 36,6 трлн руб. (в проекте бюджета на 2024 год. — РБК), составляет 500 млрд», — уточнил Силуанов.

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«Секвестром это очень сложно назвать, потому что у бюджета расходы растут чуть ли не на 5 трлн руб. в следующем году по сравнению с этим годом (до 36,6 трлн руб. по сравнению с оценкой в 31,7 трлн руб. на 2023 год. — РБК). В таких условиях говорить о том, что что-то секвестировано, — это довольно творческий подход к определению секвестра», — сказал заместитель министра финансов Владимир Колычев в разговоре с РБК в кулуарах Московского финансового форума. «А то, что ежегодно правительство смотрит на приоритеты, какие-то программы пересматриваются, масштабируются под новые приоритеты — это абсолютно нормальная ситуация», — подчеркнул он.

«Действительно, такое мероприятие [сокращение неэффективных расходов] было проведено. Правительство в основном, естественно, ведомства, проинвентаризировали все свои программы и наименее эффективные подрезали. И этот общий размер оптимизации действительно составил около 10%», — подтвердил Колычев.

На вопрос Макарова в ходе пленарного заседания, хватит ли денег, Силуанов сказал: «Есть выражение всем известное, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит». Он добавил, что «сколько бы денег ни было, к деньгам нужна всегда голова и руки; если есть хорошие голова и руки, денег меньше можно».

25 сентября в департаменте коммуникаций «Росатома» РБК сообщили, что планируется сокращение бюджета на 10%, в том числе по всем федеральным проектам (там комментировали сокращение ассигнований на федеральный проект по развитию Северного морского пути). Однако предполагается, что сокращенные суммы могут быть позже восстановлены по решениям правительства по каждому мероприятию, добавили в «Росатоме».

На вопрос РБК, предусмотрены ли механизмы восстановления оптимизированных расходов, Колычев ответил: «Зачем их восстанавливать, если они неэффективны? Лучше, наоборот, направить на приоритеты». «В принципе, мы такое упражнение проделываем ежегодно», — резюмировал он.

Проект бюджета предполагает общие расходы в размере 36,6 трлн руб. и доходы на уровне 35 трлн руб. в 2024 году. Увеличение доходов в 2024 году обеспечено как за счет более оптимистичных ожиданий от роста экономики, так и частично за счет «разовых» решений: в частности, 755 млрд руб. в 2023–2024 годах (в том числе 604 млрд руб. в 2024-м) в бюджет поступят за счет специальных экспортных пошлин, привязанных к курсу доллара к рублю (чем выше курс, тем больше ставка пошлины).

В 2024 году сохранится «экспансивная направленность» бюджетной политики, но в 2025 году запланирована ее нормализация, говорится в программном документе Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики». В 2024 году предельный объем расходов бюджета будет на 1,6 трлн руб. выше, чем должно было бы быть согласно нормальному бюджетному правилу, в 2025 году это временное превышение будет обнулено.