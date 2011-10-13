Премьер РФ потребовал прекратить инсинуации о тарифах на 2012г.

Решение об ограничении тарифов естественных монополий в 2012г. не подлежит пересмотру, заявил сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства.

"Хочу повторить, это принципиальная позиция правительства, и она не подлежит пересмотру или ревизии", - сказал В.Путин, имея в виду инициативы по ограничению роста тарифов официальной инфляцией и перенос их повышения с января на июль.

В этой связи он отметил, что считает недопустимыми любые заявления должностных лиц о том, что в этом вопросе могут быть какие-либо корректировки или отступления. "А я уже слышу (подобные высказывания). Прошу прекратить", - сказал премьер.

В.Путин также потребовал обеспечить подготовку ЖКХ к зиме по всей стране. По его словам, по состоянию на 1 октября 2011г. к зиме подготовлено 99,4% жилищного фонда, 99,1% котельных, 99,7% тепловых сетей, 99,6% водопроводных сетей. "Но это общие цифры - девяносто девять там, девяносто девять здесь, но нужно, чтобы не получилось так, чтобы в одном месте густо, а другом - пусто", - подчеркнул глава кабинета министров.