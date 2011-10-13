Официальный курс доллара опустился на 21 копейку

Торговая сессия на российском валютном рынке проходит сегодня под знаком укрепления рубля по отношению к доллару. Единая европейская валюта и бивалютная корзина, наоборот, дорожают к рублю. Котировки евро при этом уже на открытии вновь поднялись выше отметки 43 руб.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на завтра, снизился в итоге на 21 копейку и составил 31,2 руб./долл. Курс евро поднялся на 15 копеек – до 43,02 руб./евро.

В настоящее время валюта США торгуется на отметке 31,19 руб. - на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. За один евро на внутреннем валютном рынке сейчас дают 42,96 руб. - на 8 коп. выше уровня закрытия торгов накануне.

Корзина Банка России подорожала на 11 копеек – до 36,53 руб.

"Складывается ощущение, что рынки устали бояться. Вчерашний рост оптимизма на мировых площадках вкупе с ростом цен на нефть выше 110 долл./барр. позволили рублю продолжить "победное шествие". При сохранении внешнего позитива рубль, вероятно, продолжит укрепление. Близятся налоги, что должно также поддержать рубль", - отметили аналитики ING.

В свою очередь эксперты Goldman Sachs говорят, что в течение 3, 6 и 12 месяцев стоимость бивалютной корзины составит 35 руб., 34,5 руб. и 34 руб. соответственно. Курс доллар/рубль в эти же промежутки времени будет находиться на уровнях 29,7 руб., 29,2 руб. и 28,3 руб., полагают аналитики.

"Мы считаем, что динамика цены на нефть будет поддерживать рубль. Центробанку надо продолжить сужать коридор между ставкой РЕПО и ставкам по депозитам. Впрочем, полагаем, что в текущей обстановке регулятор воздержится от таких мер, если только не произойдет резкое падение стоимости нефти", - отметили в Goldman Sachs.