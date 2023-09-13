В США удвоился показатель детской бедности

В 2022-м в семьях за чертой бедности проживали более 12% детей в США — в два раза больше, чем годом ранее. Изменение показателя связали с отменой детских пособий, которые, по расчетам, и сократили уровень детской бедности вдвое

Джо Байден с детьми в одной из школ Вашингтона (Фото: Leah Millis / Reuters)

Официальный уровень бедности в США в 2022-м по сравнению с годом ранее значительно не изменился, однако произошло удвоение показателя уровня детской бедности, следует из данных Бюро переписи населения США (Census).

«Официальный уровень бедности в 2022 году составил 11,5%, при этом 37,9 млн человек живут в бедности. Ни уровень, ни количество бедных существенно не отличались от 2021 года», — сказано в сообщении. Уровень бедности в 2022-м был установлен в размере $29678 (более 2,8 млн руб. по курсу на момент публикации) для семьи из четырех человек.

Однако в США зафиксировали повышение дополнительного показателя бедности (при его изучении учитывается влияние государственных программ и налоговых льгот для семей с низкими доходами). Он с 2021 года в 2022-м вырос на 4,6%, до 12,4%. Один из его индикаторов — уровень детской бедности (показывает, сколько лиц до 18 лет живут в семьях ниже порога бедности). Он вырос с 5,2% в 2021 году до 12,4% в прошлом году. Reuters отмечает, что это связано с истечением срока выдачи пособий на детей, введенных во время пандемии COVID-19.

Как сообщала Financial Times, впервые США решили опробовать практику выплат пособий на детей летом 2021 года. Семьям ежемесячно выплачивали до $300 (около 22 тыс. руб. при курсе 73 руб. за $1 на июль 2021 года) на каждого ребенка младше шести лет и до $250 (чуть больше 18 тыс. руб.) на тех, кому еще не исполнилось 18. В Колумбийском Университете тогда подсчитали, что выплаты позволят вдвое сократить число детей, отнесенных к категории бедных.