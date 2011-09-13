Б.Обама внес в конгресс США план по борьбе с безработицей

Как сообщал ранее Б.Обама, он рассчитывает, что план по борьбе с безработицей будет принят до конца года.

Президент США Барак Обама внес на голосование в конгресс США свой законопроект об увеличении количества рабочих мест и призвал членов конгресса принять его в ближайшее время, передает Reuters.



Для реализации предложений главы Белого дома об увеличении рабочих мест потребуется выделить из бюджета государства более 440 млрд долл. Законопроектом предусмотрены налоговые льготы для работодателей, нанимающих новых сотрудников, а также финансирование различных проектов по реконструкции инфраструктуры США, которые предполагают привлечение рабочей силы.



Уровень безработицы в США составляет 9,1%, и перспективы переизбрания Б.Обамы на пост президента во многом зависят от того, сможет ли он снизить данный показатель.



Как сообщал ранее Б.Обама, он рассчитывает, что план по борьбе с безработицей будет принят до конца года. Он уже призывал членов конгресса "прекратить политический цирк и сделать что-то для поддержки экономики США".