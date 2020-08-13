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Экономика ,  
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Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

Госдолг России в этом году увеличится, но останется на безопасном уровне, заявил министр финансов Антон Силуанов. В других странах долги превышают активы в разы, а в России два показателя практически равны
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Сокращение доходов бюджета в связи с карантинными ограничениями и снижением цен на нефть и необходимость финансировать программы поддержки граждан и бизнеса потребовали некоторого увеличения государственного долга России, заявил журналистам в Москве министр финансов Антон Силуанов. Однако размер госдолга «сохраняется на безопасном уровне, ниже 20% ВВП, и остается одним из самых низких в мире», подчеркнул министр.

Ранее РБК сообщил, что к началу лета федеральный госдолг России вновь стал больше ликвидных активов правительства — депозитов на счетах в ЦБ и коммерческих банков. На 1 июля (самые актуальные данные) госдолг был больше этих депозитов на 1,55 трлн руб. (14,77 трлн руб. против 13,22 трлн руб.). Это связано, с одной стороны, с сокращением резервов из-за снижения цен на нефть, пандемии и финансирования сделки по покупке акций Сбербанка средствами ФНБ, а с другой — с дополнительными госзаимствованиями, необходимыми для покрытия расширившегося дефицита бюджета. РБК также отметил, что эта тенденция не представляет угрозы бюджетной стабильности, поскольку к 2022 году федеральный долг стабилизируется, а сокращение депозитов прекратится.

Силуанов указал, что, по прогнозам МВФ, в 2020 году мировой госдолг возрастет на рекордные 18,7 п.п., до 101,5% глобального ВВП. Дополнительное привлечение долга для финансирования антикризисных программ — «обычная практика, присущая абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз».

В России федеральный долг остается на уровне около 14% ВВП. С учетом госдолга регионов и муниципального долга совокупный долг «расширенного правительства» составляет на середину 2020 года приблизительно 16,4% ВВП.

В 2020 году дефицит федерального бюджета может достигнуть 5 трлн руб. (около 5% ВВП), оценило Министерство финансов в начале июля. Из них около 4 трлн руб. будет профинансировано за счет чистых внутренних заимствований (размещение госбумаг минус погашение). Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что федеральный госдолг возрастет по итогам 2020 года до 15,8% ВВП.

В январе—июле дефицит бюджета составил 1,52 трлн руб., а чистое привлечение госзаймов — 1,32 трлн руб.

По словам Силуанова, макроэкономические показатели России демонстрируют высокую устойчивость. «Такой оценки придерживаются и международные инвесторы, и рейтинговые агентства [S&P и Fitch], недавно подтвердившие кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне», — сказал он.

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Автор: Иван Ткачёв
Теги: Минфин, Антон Силуанов, госдолг, бюджет
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