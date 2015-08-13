Греческая экономика внезапно выросла вопреки ожидаемому спаду

ВВП Греции во втором квартале вырос на 0,8% наперекор всем ожиданиям. Но данные не учитывают банковского кризиса, случившегося уже в следующем квартале

Здание парламента в Афинах (Фото: REUTERS 2015)

​ВВП Греции, по предварительным данным, вырос на 0,8% во втором квартале 2015 года к предыдущему кварталу, сообщила в четверг Национальная служба статистики ELSTAT. Относительно того же периода годовой давности экономика поднялась на 1,4%. Показатели рассчитаны с учетом сезонных корректировок.

Для аналитиков рост греческого ВВП стал полной неожиданностью. Например, консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагал спад на 0,5%.

В то же время Bloomberg напоминает, что на статистический результат второго квартала не успели повлиять банковские «каникулы», объявленные в Греции в самом конце июня. С наступлением третьего квартала Афины просрочили платеж в адрес Международного валютного фонда, а банковский сектор, потерявший миллиарды евро депозитов, оказался парализован. По распоряжению властей греческие банки не работали с 29 июня по 20 июля.

Экономист Bloomberg Intelligence Дэвид Пауэлл предупреждает, что чем радостнее данные по ВВП за второй квартал, тем печальнее могут оказаться данные за третий. Рост экономики, возможно, проистекал из временного роста внутреннего потребления в мае—июне в ожидании острого кризиса.

Опубликованные данные носят предварительный характер, подчеркивает ELSTAT. Показатель, вероятно, будет пересмотрен к 28 августа, когда станут известны обновленные первичные вводные данные по экономике.

Кроме того, обращает на себя внимание сокращение номинального ВВП Греции во втором квартале — на 0,7%. Падение номинального ВВП при росте реального означает, что цены в стране падают быстрее, чем номинальный ВВП. Зафиксированный рост экономики в реальном выражении (с поправкой на изменение цен) маскирует угрожающую дефляционную спираль. В июле потребительские цены упали на 2,2% к прошлому году, сообщала ранее ELSTAT.

Официальная греческая статистика не вызывает полного доверия после череды скандалов, связанных с манипулированием бюджетными данными. В 2011 году прокуратура завела дело на главу ELSTAT Андреаса Георгиу и двух его помощников, обвинив их в фальсификации данных. По версии следствия, в 2009 и 2010 годах Георгиу намеренно завысил данные по бюджетному дефициту Греции, чтобы включение страны в антикризисные программы ЕС было более обоснованным. Обвинение с Георгиу было снято только в прошлом месяце, а в начале августа он объявил об уходе в отставку.