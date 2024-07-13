Сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне. Инфографика

Среди 10% наиболее обеспеченных россиян среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тыс. руб., следует из результатов дебютного исследования НИУ ВШЭ, посвященного доходам 10% населения с самыми большими доходами (РБК изучил материалы).

По итогам исследования наиболее распространенный (около 20%) доход у самых обеспеченных россиян — порядка 300–400 тыс. руб. Чуть уступают им те, кто зарабатывает 100–200 тыс. руб. в месяц (около 18%). Доходы выше 900 тыс. руб. у чуть более чем 8–9% россиян.