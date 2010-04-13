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Денежный рынок: уровень ликвидности стабилен
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Денежный рынок: уровень ликвидности стабилен
Экономика, 13 апр 2010, 12:54
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Денежный рынок: уровень ликвидности стабилен
На 13 апреля остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 422,4 млрд руб.

Согласно обнародованным Банком России во вторник, 13 апреля, параметрам аукциона прямого РЕПО, для операций сроком на один день лимит предоставляемых средств равен 10 млрд руб., минимальная процентная ставка - 5,5% годовых, для операций сроком на семь дней лимит предоставляемых средств равен 10 млрд руб., минимальная процентная ставка - 5,5% годовых, ставка по кредитам overnight 12 апреля - 3,25% (+1 б.п.), ставка MosPrime по трехмесячным кредитам - 4,34% (-4 б.п.). Ставка Mibor по однодневным кредитам на 13 апреля не изменилась и составила 3,71% (-4 б.п.).

На начало операционного дня 13 апреля остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России по РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) были на уровне 422,4 млрд руб. (+26,1 млрд руб.), в том числе средства на корсчетах по Московскому региону - 269,9млрд руб. (+22,2 млрд руб.). Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 апреля составляли 730,9 млрд руб. (-21,4 млрд руб.). Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности равно 133,4 млрд руб. (-14,3 млрд руб.).

Чистая ликвидная позиция в понедельник практически не изменилась и составила 1 трлн 764 млрд руб. (-3,1 млрд руб.). Период налоговых платежей начнется в среду, 14 апреля, когда компании будут уплачивать ЕСН и налог на прибыль. До этого ликвидность останется на высоком уровне.

На начало операционного дня 13 апреля задолженность кредитных организаций РФ перед ЦБ по кредитам overnight составила 7 млрд 638,5 млн руб. (+7 млрд 236,4 млн руб.) при погашенной задолженности по предоставленным 12 апреля внутридневным кредитам в объеме 112,9 млрд руб., задолженность по ломбардным кредитам - 10 млрд 251,2 млн руб. (-14 млн руб.), по кредитам, обеспеченным "нерыночными" активами или поручительствами, - 56 млрд 076,7 млн руб. (-754,8 млн руб.).

На начало операционного дня 13 апреля задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям прямого РЕПО на аукционной основе равна 12 млрд 347,3 млн руб. (+ 770,1 млн руб.). Задолженность по операциям прямого РЕПО по фиксированной ставке составила 36 млн руб. (+36 млн руб.).

Как указывают эксперты НБ "Траст", до начала налоговых платежей ставки денежного рынка держатся вблизи стоимости депозитов ЦБ. Открывшись в районе 3-3,5%, ставки на рынке МБК в течение всего дня понедельника колебались в диапазоне 2,75-3%, лишь к вечеру ввиду локального спроса на рублевую ликвидность они подросли до 3-3,25%. В сегменте валютных свопов также обошлось без сюрпризов - к окончанию торгов ставки составляли 2,75-3%. Средства через междилерское РЕПО под залог ОФЗ и облигаций первого эшелона в понедельник можно было привлечь под 4,17-4,19%.

Специалисты "Тройки Диалог" отмечают, что стоимость краткосрочных ресурсов на денежном рынке в понедельник оставалась невысокой, так как основные игроки, по-видимому, на сегодняшний день не испытывают проблем с ликвидностью. Ставки почти не изменились: стоимость однодневных кредитов оценивалась в 3-3,5%. Ставка однодневного РЕПО была по-прежнему стабильной - на уровне 5,7%. Объем заключенных сделок составил 5 млрд руб.

Quote.rbc.ru

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