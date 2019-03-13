Калининградский губернатор попал в «Клуб молодых мировых лидеров» ВЭФ

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) представили членов «Клуба молодых мировых лидеров» 2019 года. В этом году в нем двое россиян, включая губернатора Калининградской области и топ-менеджера «Яндекса»

Антон Алиханов (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Губернатор Калининградской области 32-летний Антон Алиханов включен в список членов «Клуба молодых мировых лидеров» (Class of Young Global Leaders, YGL), который ежегодно составляют эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Вместе с Алихановым в этом году в члены клуба попал генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. Оба включены в категорию представителей Евразии.

Помимо россиян в этой категории также двое представителей Грузии. Это премьер страны 36-летний Мамука Бахтадзе и гендиректор курорта Anaklia City Кетеван Бочоришвили. Категория представлена и одной украинкой — главой Центра противодействия коррупции Украины Дарьей Каленюк.

Всего в списке 127 молодых мировых лидеров из разных стран.