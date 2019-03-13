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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Калининградский губернатор попал в «Клуб молодых мировых лидеров» ВЭФ
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) представили членов «Клуба молодых мировых лидеров» 2019 года. В этом году в нем двое россиян, включая губернатора Калининградской области и топ-менеджера «Яндекса»
Антон Алиханов (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Губернатор Калининградской области 32-летний Антон Алиханов включен в список членов «Клуба молодых мировых лидеров» (Class of Young Global Leaders, YGL), который ежегодно составляют эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Вместе с Алихановым в этом году в члены клуба попал генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. Оба включены в категорию представителей Евразии.

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Помимо россиян в этой категории также двое представителей Грузии. Это премьер страны 36-летний Мамука Бахтадзе и гендиректор курорта Anaklia City Кетеван Бочоришвили. Категория представлена и одной украинкой — главой Центра противодействия коррупции Украины Дарьей Каленюк.

Всего в списке 127 молодых мировых лидеров из разных стран.

Эксперты ВЭФ ежегодно составляют список людей в возрасте до 40 лет, которые, по их мнению, наилучшим образом проявили себя в той или иной сфере, от бизнеса и политики до спорта и науки, и чьи действия «расширяют границы и меняют мир вокруг них». Включенные в «Клуб лидеров» принимают участие в ежегодной встрече новых чемпионов, получившей название «Летний Давос», и других мероприятиях ВЭФ, в том числе в выборах новых кандидатов YGL.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ВЭФ, Рейтинг
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