Россия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз

За первые семь месяцев 2019 года Россия почти в 15 раз увеличила объем экспорта коньяка и в 2,9 раза — виски. Однако их вывоз из страны не сопоставим с объемами импортируемой алкогольной продукции

Фото: Елена Нагорных / ТАСС

За первые семь месяцев 2019 года российские производители многократно увеличили экспорт ряда алкогольных напитков, следует из отчета Аналитического центра при правительстве России за октябрь 2019 года. Первым на него обратил внимание RT.

Несмотря на то, что объем экспорта некоторых алкогольных напитков упал, рост был обеспечен вывозом из страны напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. В физическом объеме их экспорт вырос в 15 раз. При этом стоимость экспорта выросла только в 2,3 раза и составила $1,49 млн. В наибольшей степени вырос экспорт коньяка — в 14,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На него приходится почти весь объем экспорта алкогольных напитков из этой категории. Виски из России стали экспортировать в 2,9 раза больше (в денежном эквиваленте — рост на 39%, до $227 тыс.).

Экспорт прочих спиртных напитков вырос на 38,9% в физическом объеме и на 21,8% по стоимости, составив $8,09 млн. Основными потребителями российского вина являются Украина (51,6% объема экспорта), Китай (11,5%) и Казахстан (9,8%). Водка из России в основном поставляется в Великобританию, Германию и на Украину, а пиво — на Украину, в Казахстан и Белоруссию.

Импорт алкогольной продукции в Россию также вырос — на 7,4% в физическом объеме и на 6,9% по стоимости. Его объемы намного превосходят объемы экспорта. Главным импортным алкогольным напитком и по объему, и по стоимости ввезенной продукции стало вино — его импортировали на $549 млн. Основными поставщиками вина в Россию стали Испания (30,7%), Италия (17,5%), Грузия (9,7%), Франция (8,3%) и Абхазия (5,1%). При этом сильнее всего вырос импорт коньяка (его ввезли в Россию на $141 млн) и джина ($6 млн). За семь месяцев 2019 года в Россию также ввезли виски на $169,7 млн. Пива в Россию за тот же срок поставили на $186,8 млн.