РБК составил рейтинг плательщиков дивидендов

РБК изучил отчетность почти 2,4 млн российских компаний и составил рейтинг ведущих плательщиков дивидендов за прошлый год. Его возглавила крупнейшая корпорация страны — «Газпром». В топ-20 вошли также «Роснефть» и пять ее «дочек»

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российские компании, отчетность которых есть у Росстата, в 2017 году суммарно выплатили своим акционерам более 5,3 трлн руб. — это на 7% больше, чем в 2016 году.

Самые значительные дивиденды за прошлый год заплатил «Газпром» — почти 187 млрд руб. Для сравнения, в 2016 году они составили 183,3 млрд руб., а лидером по этому показателю стала холдинговая компания «Металлоинвест», входящая в USM Алишера Усманова, которая заплатила почти 220,2 млрд руб. В 2017 году выплаты «Металлоинвеста» сократились до 67,3 млрд руб.

Как мы считали Росстат опубликовал бухгалтерскую отчетность 2,36 млн отечественных компаний, при том что, по данным ФНС, на 1 января 2018 года в России было зарегистрировано 4,37 млн юрлиц. РБК обнаружил, что в данных Росстата нет некоторых крупных компаний — к примеру, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Т Плюс» и других. Согласно закону «О бухгалтерском учете» доступ к обязательным экземплярам отчетности может быть ограничен в интересах сохранения государственной тайны или в случаях, установленных правительством Российской Федерации. Однако эти компании сами раскрывают свою отчетность по РСБУ. РБК использовал эту информацию в дополнение к данным Росстата. В качестве показателя для рейтинга во всех случаях использовались дивидендные платежи, указанные в отчете о движении денежных средств. Этот показатель по определению отражает фактически произведенные выплаты в году. То есть компания, например, могла выплатить в июле 2017 года дивиденды по итогам 2016 года, в октябре 2017 года — промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2017-го. Сумма этих выплат будет отражена в отчете о движении денежных средств за 2017 год.

О рейтинге

На первые 20 компаний из списка самых крупных плательщиков дивидендов приходится более трети (35%) всех выплаченных в России в 2017 году дивидендов (акции 12 из них обращаются на Московской бирже). 11 из 20 компаний относятся к нефтегазовому сектору, причем шесть из них — это «Роснефть» и ее дочерние компании. 11 компаний из топ-20 аффилированы с государством.