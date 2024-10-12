Лукашенко заявил, что Россия поможет найти в Гомельской области нефть

В Гомельской области уже ведет добычу «Белоруснефть», теперь в поиске залежей, как заявил Лукашенко, будет участвовать «Роснефть». В прошлом году Минск закупил у Москвы почти 15 млн т нефти

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Минск и «Роснефть» договорились исследовать недра Гомельской области для поиска нефти, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы «пощупаем» серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины», — сказал он.

Участвовать в инициативе, по его словам, будет «Роснефть». РБК направил запрос в нефтяную компанию.

Гомельская область расположена на востоке Белоруссии, граничит с Россией (Брянской областью) и Украиной.

Нефтедобыча в республике началась в 1965 году, ею занимается госкомпания «Белоруснефть». На 2024 год в ее активе 63 месторождения в Белоруссии. Запасы сосредоточены в Гомельской и Могилевской областях. Крупнейшие месторождения, из которых получают нефть, — Речицкое, Осташковичское, Южно-Осташковичское и Вишанское — в Гомельской области. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк говорил, что в регионе добывается 98% нефти в стране. С начала разработки месторождений в Белоруссии было добыто более 144 млн т нефти и свыше 16 млрд куб. м попутного нефтяного газа.

В мае сообщалось, что в Октябрьском районе региона нашли новое нефтяное месторождение. Масляк рассказал, что была пробурена скважина № 1 «Заозерьевское» глубиной 4,2 тыс. м, «на отметке 4053 м и 4069 м обнаружен приток нефти». Объем, который дает скважина, — 600 л в сутки. По предварительным оценкам, залежи нефти в ней составляют 152 тыс. т.

Минск также покупает российскую нефть. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в прошлом году в Белоруссию было поставлено 14,5 млн т нефти, в этом году объем, по его оценке, будет на том же уровне.

В Белоруссии два нефтеперерабатывающих завода — ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Витебская область).