ЦБ отказался от старых ориентиров по международным резервам

Банк России не намерен ограничивать международные резервы показателем $500 млрд. В регуляторе объяснили это появлением бюджетного правила

Ксения Юдаева (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила о том, что если раньше у Банка России был ориентир нарастить международные резервы до $500 млрд, то теперь этот ориентир потерял актуальность, сообщает агентство «РИА Новости». По ее словам, это объясняется бюджетным правилом.

«Основные накопления резервов идут в рамках бюджетного правила, и если бюджетное правило потребует накапливать их больше, чем $500 млрд, то будет больше, чем $500 млрд. Потому что это вопрос следования правилу», — объяснила Юдаева.

По состоянию на 5 октября международные резервы ЦБ достигли $459,2 млрд. В мае прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о том, что пополнение резервов возможно при достижении целевого показателя инфляции 4%.

В рамках бюджетного правила Минфин с помощью Центробанка закупает на внутреннем рынке иностранную валюту на дополнительные нефтегазовые доходы в рублях. В августе—сентябре ЦБ должен был закупить для Минфина валюту на 383 млрд руб., но успел потратить только 96 млрд руб., после чего объявил о том, что прекращает закупать иностранную валюту ради снижения волатильности финансовых рынков.​

Ежемесячные объемы покупки валюты определяются по формуле, установленной правительством, и эта валюта должна перечисляться на счета Фонда национального благосостояния в Центробанке.