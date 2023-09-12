branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 11 сен, 16:49
UFC отменил поединок чеченского бойца после ареста на Пхукете Спорт, 11:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:54
Экипаж севшего в поле лайнера отстранили от работы до конца расследования Общество, 10:52
Путин связал «побег» Чубайса с финансовой дырой в «Роснано» Политика, 10:52
Владимир Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа Политика, 10:48
Путин поручил разработать нормативную базу для введения эскроу в ИЖС Недвижимость, 10:47
«Авангард» пригласил на матчи КХЛ пассажиров севшего на поле самолета Спорт, 10:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Продлить лето: где провести сентябрьский отпуск с выгодой РБК Стиль, 10:46
Путин заявил, что Россия никогда и нигде не была колонизатором Политика, 10:46
Путин оценил названную Байденом альтернативу китайскому «Шелковому пути» Экономика, 10:43
Костин анонсировал продажу доли немецкой Fraport в Пулково Бизнес, 10:41
Путин исключил деприватизацию в России Экономика, 10:38
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 10:38
Путин исключил «резкие движения» в денежно-кредитной политике России Финансы, 10:37
ВЭФ ,  
0 

Путин оценил названную Байденом альтернативу китайскому «Шелковому пути»

Путин — об альтернативе «Шелкового пути» Китая: нам это только на пользу
Сюжет
ВЭФ
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Создание нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа, о котором объявил президент США Джо Байден по итогам саммита G20, пойдет на пользу России, заявил глава государства Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). РБК вел трансляцию.

«Нам это будет только помогать развивать логистику. <...> Дополнительное движение товаров по этому коридору — это, по сути, дополнение к нашему проекту «Север — Юг». Мы здесь ничего не видим такого, что могло бы нам помешать», — считает российский президент.

«Мы выходим по этому коридору («Север — Юг». — РБК) в Персидский залив, там в Индию. Если будет еще один маршрут, мы через... там еще Израиль, по-моему, задействован... мы можем, значит, через Черное море выходить, потом Средиземное, использовать этот коридор», — добавил Путин.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин ВЭФ Шелковый путь
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года