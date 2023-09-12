Путин оценил названную Байденом альтернативу китайскому «Шелковому пути»

Путин — об альтернативе «Шелкового пути» Китая: нам это только на пользу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Создание нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа, о котором объявил президент США Джо Байден по итогам саммита G20, пойдет на пользу России, заявил глава государства Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). РБК вел трансляцию.

«Нам это будет только помогать развивать логистику. <...> Дополнительное движение товаров по этому коридору — это, по сути, дополнение к нашему проекту «Север — Юг». Мы здесь ничего не видим такого, что могло бы нам помешать», — считает российский президент.

«Мы выходим по этому коридору («Север — Юг». — РБК) в Персидский залив, там в Индию. Если будет еще один маршрут, мы через... там еще Израиль, по-моему, задействован... мы можем, значит, через Черное море выходить, потом Средиземное, использовать этот коридор», — добавил Путин.

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