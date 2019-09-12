Регионы нарастят дефициты ради инвестиций

Минэкономразвития предлагает дать возможность регионам увеличить бюджетные дефициты ради предоставления бизнесу инвестиционных налоговых льгот. Это серьезное изменение политики, ориентированной на превышение доходов над расходами

Максим Орешкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство экономического развития включило в новый план дополнительных мер по ускорению экономического роста в России инициативу о стимулировании инвестиционных налоговых вычетов в регионах. Ведомство также хочет мотивировать регионы на увеличение инвестиционных инфраструктурных расходов. Об этом рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

От консолидации к инвестициям

Предложение Минэкономразвития подразумевает существенные коррективы в государственную политику, ориентированную на уровне всей бюджетной системы на консолидацию ресурсов. В прошлом году федеральный бюджет был сведен с профицитом впервые с 2011 года, а консолидированный бюджет всех российских регионов — с профицитом впервые с 2006 года. Доходы региональных бюджетов (с учетом трансфертов из федерального бюджета) превысили расходы на 510 млрд руб. У регионов и муниципальных образований сейчас денег на счетах в ЦБ и банках на 3,4 трлн руб., а совокупный долг — на 1 трлн руб. меньше, следует из статистики Минфина и ЦБ.

«С нашей точки зрения, акцент должен быть изменен с бюджетной консолидации на повестку развития. И два основных инструмента, которые мы видим, — это активное введение инвестиционной налоговой льготы и стимулирование увеличения инфраструктурных расходов со стороны региональных бюджетов», — сказал Орешкин.

«Главная проблема: для регионов введение вычета всегда непростой выбор — ты стимулируешь инвестиции, но сразу теряешь часть налоговых доходов, а выгоды отсрочены как минимум на два-три года. То есть сейчас ты уменьшаешь поступления налога на прибыль в надежде компенсировать их через два-три года», — обрисовал ситуацию министр.