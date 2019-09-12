ЦБ предложит заморозить досрочный перевод пенсионных накоплений

На рынке переходов так и не произошло стабилизации, констатируют в Центробанке. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что «люди теряют кучу денег»

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Центробанк готовит законопроект, который фактически заморозит систему досрочных переводов пенсионных накоплений. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что на рынке переходов, даже несмотря на изменения в законе, так и не произошло стабилизации. Инициатива позволит защитить граждан от потери инвестиционного дохода, добавил Чистюхин.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в свою очередь уточнил, что переводы планируется заморозить на три года с момента принятия закона. «К сожалению, не прекратилось мошенничество [на рынке переходов] <...> Не получилось у нас сделать цивилизационным рынок. Значит, пускай вообще не будет никаких переходов <...> Люди теряют кучу денег», — прокомментировал он разработку законопроекта.