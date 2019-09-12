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Пенсионная реформа ,  
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ЦБ предложит заморозить досрочный перевод пенсионных накоплений
На рынке переходов так и не произошло стабилизации, констатируют в Центробанке. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что «люди теряют кучу денег»
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Центробанк готовит законопроект, который фактически заморозит систему досрочных переводов пенсионных накоплений. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что на рынке переходов, даже несмотря на изменения в законе, так и не произошло стабилизации. Инициатива позволит защитить граждан от потери инвестиционного дохода, добавил Чистюхин.

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Замминистра финансов Алексей Моисеев в свою очередь уточнил, что переводы планируется заморозить на три года с момента принятия закона. «К сожалению, не прекратилось мошенничество [на рынке переходов] <...> Не получилось у нас сделать цивилизационным рынок. Значит, пускай вообще не будет никаких переходов <...> Люди теряют кучу денег», — прокомментировал он разработку законопроекта.

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Согласно действующему законодательству граждане могут раз в пять лет переводить пенсионные накопления из одного фонда в другой без потери инвестиционного дохода. В случае досрочного перехода гражданин лишается накопленного с предыдущего перехода дохода. По данным Счетной палаты, с 2015 года россияне потеряли на досрочных переходах 108,4 млрд руб.

Минтруд отмечал, что доля досрочных переходов из пенсионных фондов составляет 98%. В ведомстве заявили, что этому способствует финансовая заинтересованность посредников негосударственных фондов, которые могут ввести россиян в заблуждение относительно условий досрочных переходов. Деятельность таких агентов необходимо запретить, заключило ведомство.

Авторы: Артём Губенко, Юлия Старостина
Теги: ЦБ, переводы, Накопительная пенсия
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