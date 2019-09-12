ЦБ предложит заморозить досрочный перевод пенсионных накоплений

Центробанк готовит законопроект, который фактически заморозит систему досрочных переводов пенсионных накоплений. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, сообщает ТАСС.
Он пояснил, что на рынке переходов, даже несмотря на изменения в законе, так и не произошло стабилизации. Инициатива позволит защитить граждан от потери инвестиционного дохода, добавил Чистюхин.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в свою очередь уточнил, что переводы планируется заморозить на три года с момента принятия закона. «К сожалению, не прекратилось мошенничество [на рынке переходов] <...> Не получилось у нас сделать цивилизационным рынок. Значит, пускай вообще не будет никаких переходов <...> Люди теряют кучу денег», — прокомментировал он разработку законопроекта.