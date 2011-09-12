Фондовые индексы РФ потеряли на открытии около 2%

Торговая сессия на российском фондовом рынке началась сегодня с резкого снижения котировок большинства голубых фишек. Ведущие индикаторы, отыгрывая падение на мировых площадках, потеряли на открытии 1,9-2,7%.

По состоянию на 10:45 мск индекс ММВБ понизился на 1,9% - до 1489,36 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1581,94 пункта, что на 2,67% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,67%, начав день на отметке 10117,31 пункта.

Аналитик компании "Атон" Елена Кожухова напоминает, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,46%, а индекс РТС потерял 2,98%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов более чем на 2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,7-1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, говорит эксперт.

По ее словам, сегодня в США не ожидается публикации важных макроэкономических данных, способных оказать влияние на ход фондовых торгов. В Европе должна состояться пресс-конференция главы ЕЦБ Жан-Клода Трише.

"Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов опускался ниже поддержки 1515 пунктов, однако по итогам дня сумел устояться выше данного значения. Следующей за ним поддержкой выступает уровень 1480 пунктов, а ближайшим сопротивлением является отметка 1555 пунктов. Индекс РТС в то же время опустился ниже поддержки 1630 пунктов со следующей целью снижения 1590 пунктов. Особых поводов для оптимизма пока нет", - резюмировала аналитик компании "Атон".