В мэрии Москвы заявили об отсутствии подушки безопасности в бюджете

В мэрии заявили, что Москве не нужна денежная подушка безопасности, так как бюджет столицы расходуют эффективно. Ранее в S&P сообщили, что столица до конца года может полностью исчерпать ₽440 млрд накопленных на счетах резервов

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Власти Москвы эффективно управляют бюджетом города, а потому все его средства будут израсходованы до конца года, заявил РБК заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя подсчеты экспертов S&P, согласно которым столица до конца года может полностью израсходовать 440 млрд руб. собственных резервов.

«Как правильно посчитали эксперты S&P, все средства бюджета Москвы будут израсходованы до конца года — у нас нет подушки безопасности. Средства, которые сейчас находятся на счетах бюджета, будут направлены на реализацию уже заключенных городом контрактов и выполнение взятых на себя социальных обязательств перед жителями», — заявил Ефимов.

S&P оценило, что по состоянию на 1 июля Москва накопила около 940 млрд руб. резервов, в которые входят собственные средства бюджета столицы (их около 440 млрд руб.) и средства городских бюджетных учреждений (около 500 млрд руб.). «Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — писало агентство

«Средства на счетах учреждений не могут являться подушкой безопасности бюджета города Москвы — эти средства полностью находятся «под обязательствами» — из них учреждения выплачивают заработную плату, осуществляют платежи по уже заключенным контрактам», — пояснил вице-мэр Москвы, указав, что бюджетные учреждения получают средства на содержание не на год вперед, а траншами — на ближайшие полтора-два месяца.