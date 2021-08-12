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Экономика ,  

В мэрии Москвы заявили об отсутствии подушки безопасности в бюджете

В мэрии заявили, что Москве не нужна денежная подушка безопасности, так как бюджет столицы расходуют эффективно. Ранее в S&P сообщили, что столица до конца года может полностью исчерпать ₽440 млрд накопленных на счетах резервов
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Власти Москвы эффективно управляют бюджетом города, а потому все его средства будут израсходованы до конца года, заявил РБК заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя подсчеты экспертов S&P, согласно которым столица до конца года может полностью израсходовать 440 млрд руб. собственных резервов.

«Как правильно посчитали эксперты S&P, все средства бюджета Москвы будут израсходованы до конца года — у нас нет подушки безопасности. Средства, которые сейчас находятся на счетах бюджета, будут направлены на реализацию уже заключенных городом контрактов и выполнение взятых на себя социальных обязательств перед жителями», — заявил Ефимов.

Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

S&P оценило, что по состоянию на 1 июля Москва накопила около 940 млрд руб. резервов, в которые входят собственные средства бюджета столицы (их около 440 млрд руб.) и средства городских бюджетных учреждений (около 500 млрд руб.). «Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — писало агентство

«Средства на счетах учреждений не могут являться подушкой безопасности бюджета города Москвы — эти средства полностью находятся «под обязательствами» — из них учреждения выплачивают заработную плату, осуществляют платежи по уже заключенным контрактам», — пояснил вице-мэр Москвы, указав, что бюджетные учреждения получают средства на содержание не на год вперед, а траншами — на ближайшие полтора-два месяца.

В 2021 году ситуация с бюджетом складывается более благоприятно, чем в 2020-м, считает Ефимов, однако власти Москвы решили выйти на рынок заимствований, чтобы не сокращать темпы реализации городской инвестпрограммы, а низкие ставки в период размещения позволили выпустить облигации на выгодных условиях.

Москва вернулась на долговой рынок после почти восьмилетнего перерыва и заняла в этом году уже 115 млрд руб. (в том числе 70 млрд через «зеленые» облигации). S&P ожидает, что в 2021–2022 годах столица будет ежегодно привлекать по 200 млрд руб. валовых заимствований.

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«Москва эффективно и прагматично управляет своим бюджетом, но сегодня речь идет не о создании подушки ликвидности, а об эффективном использовании средств и своевременном их направлении на развитие города», — заключил вице-мэр.

В 2021 году законом о бюджете Москвы утверждены общие расходы на сумму 3,15 трлн руб., но кассовый план на 10 августа уже больше — 3,46 трлн, следует из открытого бюджета столицы, на текущие расходы без учета капиталовложений, по оценкам S&P придется 2,35 трлн руб.

Авторы
Константин Нагаев Константин Нагаев, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
бюджет Москвы S&P
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