Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы

До конца года Москва может израсходовать около 500 млрд руб. резервов, спрогнозировали эксперты S&P. По их оценкам, собственная подушка ликвидности будет исчерпана полностью, но у столицы останется наличность бюджетных учреждений

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По состоянию на 1 июля 2021 года у Москвы было накоплено порядка 940 млрд руб. денежных резервов, оценило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в обзоре за 6 августа. В оставшиеся месяцы года, по прогнозу S&P, столица может потратить около половины этих средств, чтобы поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных в этом году.

Резервы Москвы состоят из собственных средств (порядка 440 млрд руб.) и средств городских бюджетных учреждений (около 500 млрд руб.), раскрыло S&P. «Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — пишет агентство. Поэтому ситуация с ликвидностью останется комфортной по крайней мере в ближайший год — для покрытия потенциального дефицита Москва всегда сможет обратиться к денежной подушке ее ГУПов и учреждений, добавили в S&P.

Одновременно S&P подтвердило долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне BBB- со стабильным прогнозом — том же уровне, что и суверенный рейтинг России.

«Подушка» ГУПов

«На нашем казначейском сопровождении находятся остатки по счетам всех наших учреждений, это школы, больницы и прочее, включая крупные предприятия, такие как Московский метрополитен и Мосгортранс. Это та ликвидность, которую мы можем использовать для покрытия операционного дефицита. Этой текущей ликвидности более чем достаточно, чтобы спокойно существовать до конца осени», — говорил в апреле в интервью Reuters заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.