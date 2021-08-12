Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 11 авг, 12:33
МЧС сообщило о трудностях с доступом к упавшему в озеро на Камчатке Ми-8 Общество, 07:40 Власти предложили возвращать незаконно изъятые пенсионные накопления Финансы, 07:34 Эффект Абрамовича. Как «Челси» стал самым успешным клубом Англии Спорт, 07:30 Выезжай за рамки: харизматичный внедорожник для активных людей РБК и Volkswagen, 07:15 Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера» Pro, 07:15 В Центробанке увидели признаки «перегрева» на рынке недвижимости Экономика, 07:02 Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы Экономика, 06:53 Как сократить затраты на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры. Опыт компаний РБК и #CloudMTS, 06:21 В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в большей части России Общество, 06:20 Спецслужбы США спрогнозировали падение Кабула за 90 дней Политика, 06:10 Россияне рассказали, как за ними следят через гаджеты Технологии и медиа, 06:00 Почему новой «ГАЗели NN» не нужен пропуск в центр города РБК и ГАЗ, 05:17 Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России Общество, 05:12 Superjob узнал, сколько россияне готовы потерять в зарплате ради удаленки Общество, 05:00
Экономика ,  
0 

Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы

До конца года Москва может израсходовать около 500 млрд руб. резервов, спрогнозировали эксперты S&P. По их оценкам, собственная подушка ликвидности будет исчерпана полностью, но у столицы останется наличность бюджетных учреждений
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По состоянию на 1 июля 2021 года у Москвы было накоплено порядка 940 млрд руб. денежных резервов, оценило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в обзоре за 6 августа. В оставшиеся месяцы года, по прогнозу S&P, столица может потратить около половины этих средств, чтобы поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных в этом году.

Резервы Москвы состоят из собственных средств (порядка 440 млрд руб.) и средств городских бюджетных учреждений (около 500 млрд руб.), раскрыло S&P. «Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — пишет агентство. Поэтому ситуация с ликвидностью останется комфортной по крайней мере в ближайший год — для покрытия потенциального дефицита Москва всегда сможет обратиться к денежной подушке ее ГУПов и учреждений, добавили в S&P.

Одновременно S&P подтвердило долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне BBB- со стабильным прогнозом — том же уровне, что и суверенный рейтинг России.

«Подушка» ГУПов

«На нашем казначейском сопровождении находятся остатки по счетам всех наших учреждений, это школы, больницы и прочее, включая крупные предприятия, такие как Московский метрополитен и Мосгортранс. Это та ликвидность, которую мы можем использовать для покрытия операционного дефицита. Этой текущей ликвидности более чем достаточно, чтобы спокойно существовать до конца осени», — говорил в апреле в интервью Reuters заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова пояснила РБК, что все субъекты могут использовать средства автономных и бюджетных учреждений: «Это устоявшаяся за последние несколько лет практика; средства, не востребованные в данный момент учреждениями, аккумулируются субъектом на счетах». Однако по открытой бюджетной отчетности невозможно сказать, какое количество средств — собственные ресурсы региона, а сколько аккумулируется на счетах подконтрольных ему учреждений. «Субъект раскрывает эту информацию преимущественно по запросу», — уточнила Анисимова.

Из данных Казначейства следует, что на начало 2021 года совокупные денежные остатки Москвы (без разбивки на собственные средства и остатки учреждений) на казначейских и депозитных счетах составляли около 620 млрд руб., а за полгода они увеличились примерно на 323 млрд руб. Денежные остатки основных унитарных предприятий столицы — метрополитена и Мосгортранса — в сумме составляли 100 млрд руб. на 1 января 2021 года, следует из их финансовой отчетности. Консолидированной отчетности по всем московским учреждениям и ГУПам в открытом доступе нет, говорит Анисимова.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Резервы наличности у московских госпредприятий не означают, что их баланс денежных операций с московским правительством положителен: например, «Мосгортранс» в 2020 году получил от Москвы более 85 млрд руб. госпомощи.

«Текущий закон о бюджете Москвы предполагает использование совокупных остатков (которые были накоплены на 1 января 2021 года, то есть 620 млрд руб.) в течение 2021–2023 годов, при этом не в полной мере», — отмечает Анисимова.

Бюджетная политика Москвы

Москва традиционно проводит консервативную бюджетную политику и обычно полагалась на значительную ликвидность на счетах, которая, однако, постепенно сокращалась с 2019 года. Расходы Москвы остаются повышенными, поскольку город должен поддерживать местную систему здравоохранения на фоне пандемии COVID, намерен продолжать повышать зарплаты госслужащих и реализует масштабную инвестпрограмму, отмечает S&P.

Источник, знакомый с бюджетным планированием Москвы, сказал РБК, что процесс бюджетирования несколько поменялся: московские власти сократили авансирование средств в адрес городских предприятий и бюджетных учреждений. Если раньше стандартным было авансирование на два–три месяца, то сейчас срок может составлять лишь две недели, указал собеседник РБК. Таким образом, средства меньше задерживаются на счетах предприятий и учреждений и происходит высвобождение части остатков. РБК направил запрос в департамент финансов Москвы.

Чтобы не сокращать капзатраты в пандемию, Москва решила в этом году вернуться на долговой рынок и заняла уже 115 млрд руб. (в том числе 70 млрд через «зеленые» облигации). S&P ожидает, что в 2021–2022 годах столица будет ежегодно привлекать по 200 млрд руб. валовых заимствований.

В 2021 году законом о бюджете Москвы утверждены общие расходы на сумму 3,15 трлн руб., но кассовый план на 10 августа уже больше — 3,46 трлн, следует из открытого бюджета столицы. Из них операционные, или текущие, расходы (то есть расходы за вычетом капиталовложений) составят 2,35 трлн руб., прогнозирует S&P.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Александр Минайчев
При участии
Петр Канаев
S&P АКРА Москва резервы
Материалы по теме
Силуанов оценил решение S&P насчет кредитного рейтинга России
Экономика
S&P объявило о возвращении российской экономики на докризисный уровень
Экономика
S&P обосновало возможность резкого роста долгов российских регионов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter