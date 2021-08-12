В Центробанке увидели признаки «перегрева» на рынке недвижимости

Рост цен на первичное жилье показывает, что российский рынок недвижимости близок к «перегреву». Об этом предупредила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова, передает газета «Известия».

«Мы также учитываем динамику цен на рынке недвижимости. И здесь появляются признаки перегрева: темп роста на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше — 24%, в Санкт-Петербурге — 26%», — уточнила она.

По словам Даниловой, на фоне этого россияне вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что увеличивает риски. Она также отметила, что обеспокоенность вызывает рост ипотеки с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика. «Это может привести к росту доли плохих кредитов в будущем», — оценила директор.

Материал дополняется