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Экономика ,  
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Эксперты назвали регионы России, где чаще всего берут ипотеку

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) лидирует среди регионов по числу выданных ипотечных кредитов, следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменская область, говорится в исследовании «РИА Новости».

Так, в ХМАО с 1 июня 2020 по 1 июня 2021 года было выдано 44,8 жилищного кредита на 1 тыс. человек экономически активного населения. При этом для лидера прошлогоднего рейтинга ЯНАО этот показатель составляет 43,2, а на Тюменскую область — 42,2. В прошлом году места в первой тройке распределялись так: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В текущем году в топ-10 также вошли Новосибирская область (38,7), Чувашия (38,6), Магаданская область (38,1), Удмуртия (37,1), Пермский край (36,9), Архангельская область (36,7) и Коми (36,6). Преобладание в рейтинге северных регионов эксперты связывают с достаточно высоким уровнем доходов.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В то же время аутсайдеры рейтинга — Ингушетия (5,3 ипотечного кредита на 1 тыс. человек), Дагестан (6,2), Крым (8,8), Кабардино-Балкария (10,8) и Севастополь (11,4). Авторы исследования связывают наименьшее по сравнению с другими количество выданных ипотечных кредитов в таких регионах, как Ингушетия и Дагестан, с одной стороны, с нежеланием населения брать ипотеку, с другой — с более слабым развитием банковских услуг.

В среднем в России по итогам последних 12 месяцев на 1 тыс. человек экономически активного населения приходится около 27 ипотечных кредитов по сравнению с 17 годом ранее.

«За пять лет рынок ипотеки фактически утроился и ипотека стала одним из основных способов решения жилищного вопроса», — отмечается в исследовании.

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Ранее РБК со ссылкой на данные Frank RG сообщал, что июнь стал рекордным месяцем по выдаче россиянам кредитов наличными. Только ипотечных кредитов граждане взяли 79 тыс. на 551 млрд руб. Это на 25% выше уровня мая и соответствует уровню апреля (556 млрд руб.). Средний размер жилищного кредита с начала года вырос на 13,4%, превысив 3 млн руб.

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