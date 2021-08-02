Эксперты назвали регионы России, где чаще всего берут ипотеку

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Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) лидирует среди регионов по числу выданных ипотечных кредитов, следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменская область, говорится в исследовании «РИА Новости».

Так, в ХМАО с 1 июня 2020 по 1 июня 2021 года было выдано 44,8 жилищного кредита на 1 тыс. человек экономически активного населения. При этом для лидера прошлогоднего рейтинга ЯНАО этот показатель составляет 43,2, а на Тюменскую область — 42,2. В прошлом году места в первой тройке распределялись так: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В текущем году в топ-10 также вошли Новосибирская область (38,7), Чувашия (38,6), Магаданская область (38,1), Удмуртия (37,1), Пермский край (36,9), Архангельская область (36,7) и Коми (36,6). Преобладание в рейтинге северных регионов эксперты связывают с достаточно высоким уровнем доходов.

В то же время аутсайдеры рейтинга — Ингушетия (5,3 ипотечного кредита на 1 тыс. человек), Дагестан (6,2), Крым (8,8), Кабардино-Балкария (10,8) и Севастополь (11,4). Авторы исследования связывают наименьшее по сравнению с другими количество выданных ипотечных кредитов в таких регионах, как Ингушетия и Дагестан, с одной стороны, с нежеланием населения брать ипотеку, с другой — с более слабым развитием банковских услуг.