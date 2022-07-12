Пашинян и глава «Росатома» обсудили строительство новой АЭС в Армении

Никол Пашинян и Алексей Лихачев (справа налево) (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудили проект строительства в республике новой АЭС. Об этом говорится на сайте армянского премьера.

«Собеседники обсудили вопросы дальнейшей эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, возможности строительства новой атомной электростанции в Армении, коснулись развития атомной энергетики, а также вопросов сотрудничества в области возобновляемой энергетики», — говорится в сообщении.

Сейчас в стране действует Армянская АЭС, построенная с 1969-го по 1977 годы близ города Мецамор. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-440. Эксплуатация комплекса ведется совместно с «Росатомом».

В начале апреля прошлого года, на встрече с президентом Владимиром Путиным, Пашинян предложил построить новую АЭС на территории Армении.