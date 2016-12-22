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Госдума одобрила сокращение срока камеральных проверок
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Госдума одобрила сокращение срока камеральных проверок
Экономика, 13:37
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Госдума одобрила сокращение срока камеральных проверок
Госдума поддержала компенсационные меры для бизнеса за повышение НДС до 20% — срок камеральных проверок сократят до двух месяцев, порог для ускоренного возмещения НДС снижен до 2 млрд, а налог на движимое имущество отменен
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Госдума одобрила во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым срок камеральных налоговых проверок сокращается с трех до двух месяцев. Эта мера наряду с другими предложениями, смягчающими контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) за бизнесом, была внесена главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым в прошлом августе. За принятие законопроекта на пленарном заседании проголосовали 327 депутатов, никто из парламентариев не проголосовал против. Заседание транслировалось на сайте Думы. Третье чтение законопроекта состоится 18 июля.

«Сокращается срок налоговой камеральной проверки. Это значит, что оборотные средства не будут отвлекаться у бизнеса», — сказала Макаров в ходе заседания. Камеральные проверки проводятся налоговиками дистанционно и не подразумевают личного присутствия инспекторов в компании. Сейчас они проводятся в течение трех месяцев со дня представления налоговой декларации.

Изначально Макаров предлагал сократить срок камеральных проверок до месяца, но против такой меры выступала Федеральная налоговая служба (ФНС). Новые сроки проверки составят максимум два месяца с возможностью продления до трех по решению руководителя налогового органа. Как сказал Макаров на заседании бюджетного комитета во вторник, налоговые органы привели убедительные аргументы, почему одного месяца будет недостаточно. С началом работы АСК НДС-2 (автоматизированная система контроля за возмещением НДС) «камеральные проверки по НДС для налоговой службы драматически упростились», а инспекторы «практически в режиме онлайн понимают, кому отказать в вычете НДС, а кому нет», говорил РБК партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский.

Другие меры

Законопроектом также предлагается сузить круг вопросов, которые могут стать предметом для повторного проведения выездной налоговой проверки. Теперь она может быть инициирована только на основании уточненной декларации и при условии, что указанная в ней сумма ниже ранее исчисленного налога.

Еще одно новшество в работе инспекций, предложенное законопроектом, — обязательное оформление акта по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля, то есть налоговикам придется подробно расписывать все свои доводы.

Поправки включают «дополнительные гарантии по защите интересов бизнеса во взаимоотношениях с налоговыми органами», заявил Макаров. «Это и вопросы, связанные с оформлением результатов дополнительных проверок и то, что теперь нельзя требовать у бизнеса представления документов, которые уже представлялись в налоговые органы, нельзя использовать доказательства, которые не были предъявлены налогоплательщику в ходе проверок», — сказал депутат.

Поправками к законопроекту снижается и порог по ускоренному способу возмещения НДС с 7 млрд до 2 млрд руб. Компании могут рассчитывать на возмещение налога, когда покупают товар с учетом НДС.

Документом также утверждается норма о ликвидации института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), из-за которых региональные бюджеты недополучают налоговые доходы. Они прекратят работать с 2023 года, кроме того, до этого срока продлевается мораторий на создание новых КГН. Кроме того, поправками предусмотрена отмена налога на движимое имущество.

Решения о снижении порога для ускоренного возмещения НДС, ликвидации КГН с 2023 года и отмене​ налога на движимое имущество были приняты правительством на заседании в середине июня. Одновременно НДС в России будет увеличен с 18% до 20%. Ставка НДС в России будет изменена впервые за 15 лет.

Авторы: Екатерина Копалкина, Юлия Старостина.
Теги: проверки , Госдума , Федеральная налоговая служба
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