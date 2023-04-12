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Титов призвал защитить «старую» приватизацию перед запуском новой

Бизнес-омбудсмен Титов: для проведения новой приватизации нужно защитить «старую»
Суды все чаще отбирают у собственников активы, хотя со времен приватизации в них вложены значительные средства, указал бизнес-омбудсмен. Костин ранее назвал перезапуск приватизации в числе способов привлечения средств в экономику
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Приватизация, с помощью которой глава ВТБ Андрей Костин предложил привлечь деньги на новую модель экономики, является правильной идеей, однако для этого нужно изменить отношение к частной собственности. Такое мнение высказал РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Процитирую его же [Костина] самого: «В одно мгновение оказались сломаны базовые принципы так называемого цивилизованного мира — неприкосновенность суверенной и частной собственности, исполнение договорных обязательств, независимость суда». Это он не о России писал, но давайте попробуем как раз в России сделать правильно. Резюмируя: прежде чем говорить о новой приватизации, нужно надежно защитить старую», — отметил Титов.

Он обратил внимание, что суды все чаще отбирают у собственников активы, полученные посредством приватизации «годы и десятилетия назад». При этом за это время владельцы вложили в них значительные средства, и они находятся уже не в том состоянии, в котором достались им много лет назад, пояснил Титов. «Но это никого не волнует. Отбирают, не обращая внимания ни на какие сроки исковой давности», — подчеркнул омбудсмен.

Ранее Костин в колонке для РБК написал, что для построения новой модели роста экономики, опирающейся на внутренние ресурсы, нужны деньги, привлечь их можно в том числе с помощью перезапуска приватизации и наращивания внутреннего госдолга через заимствования на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ). Среди плюсов приватизации помимо привлечения средств в бюджет от продажи имущества глава ВТБ назвал развитие конкуренции, укрепление основ рыночных механизмов, придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка и «формирование новой генерации менеджеров».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность возобновить в России приватизацию. Но идею главы ВТБ он назвал интересной.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Юлия Волкова Юлия Волкова
Борис Титов приватизация Андрей Костин частная собственность
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