Африканские нефтяники решили сократить добычу для поддержки ОПЕК+
Организация африканских производителей нефти (African Petroleum Producers Organization, APPO) пообещала сократить объемы добываемого топлива, поддержав таким образом усилия стран ОПЕК+ и не участвующих в сделке государств по стабилизации нефтяного рынка. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.
В заявлении не указывается, насколько APPO снизит добычу нефти, но подробности корректировок картелю сообщат «как можно скорее».
На этой недели страны-участницы ОПЕК+ и G20 договорились о новом соглашении, которое может помочь остановить падение цен на нефть. Топливо начало дешеветь из-за пандемии коронавируса, а затем его стоимость резко упала после того, как стороны не смогли продлить ОПЕК+. Саудовская Аравия тогда предложила дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать экономику в связи с пандемией, Россия отказалась. В итоге с 1 апреля сделка прекратила действовать.