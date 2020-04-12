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Падение цен на нефть ,  
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Африканские нефтяники решили сократить добычу для поддержки ОПЕК+

Они пока не уточнили, насколько сократят объемы добываемой нефти, но заверили ОПЕК, что сделают это в ближайшее время. Так организация планирует поддержать новую сделку по сокращению добычи для стабилизации цен на нефтяном рынке
BRENT BR-5.20 $31,66 -5,18%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Организация африканских производителей нефти (African Petroleum Producers Organization, APPO) пообещала сократить объемы добываемого топлива, поддержав таким образом усилия стран ОПЕК+ и не участвующих в сделке государств по стабилизации нефтяного рынка. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.

В заявлении не указывается, насколько APPO снизит добычу нефти, но подробности корректировок картелю сообщат «как можно скорее».

Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%
Бизнес

На этой недели страны-участницы ОПЕК+ и G20 договорились о новом соглашении, которое может помочь остановить падение цен на нефть. Топливо начало дешеветь из-за пандемии коронавируса, а затем его стоимость резко упала после того, как стороны не смогли продлить ОПЕК+. Саудовская Аравия тогда предложила дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать экономику в связи с пандемией, Россия отказалась. В итоге с 1 апреля сделка прекратила действовать.

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»
Бизнес

Новая сделка (по словам российского министра энергетики Александра Новака, в ней участвуют 23 страны) будет действовать до 1 мая 2022 года. При этом через год, согласно итоговому коммюнике, стороны могут пересмотреть ее условия. Участники ОПЕК+, включая Россию, в течение первых двух месяцев (до 1 июля), сократят добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Еще на 5 млн барр. в сутки уменьшатся объемы нефти, добываемой США, Норвегией и другими странами. Затем участники сделки будут постепенно наращивать добычу: во втором полугодии предусмотрено сокращение на 8 млн барр., а с января 2021 года до 30 апреля 2022 года — на 6 млн барр.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ОПЕК+, цены на нефть
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