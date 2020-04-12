Африканские нефтяники решили сократить добычу для поддержки ОПЕК+

Они пока не уточнили, насколько сократят объемы добываемой нефти, но заверили ОПЕК, что сделают это в ближайшее время. Так организация планирует поддержать новую сделку по сокращению добычи для стабилизации цен на нефтяном рынке

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Организация африканских производителей нефти (African Petroleum Producers Organization, APPO) пообещала сократить объемы добываемого топлива, поддержав таким образом усилия стран ОПЕК+ и не участвующих в сделке государств по стабилизации нефтяного рынка. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.

В заявлении не указывается, насколько APPO снизит добычу нефти, но подробности корректировок картелю сообщат «как можно скорее».

На этой недели страны-участницы ОПЕК+ и G20 договорились о новом соглашении, которое может помочь остановить падение цен на нефть. Топливо начало дешеветь из-за пандемии коронавируса, а затем его стоимость резко упала после того, как стороны не смогли продлить ОПЕК+. Саудовская Аравия тогда предложила дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать экономику в связи с пандемией, Россия отказалась. В итоге с 1 апреля сделка прекратила действовать.