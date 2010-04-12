Российские оружейники впервые вошли в 20-ку крупнейших поставщиков

Российская оружейная компания впервые попала в двадцатку крупнейших поставщиков оружия в мире, говорится в ежегодном отчете Стокгольмского международного института изучения проблем мира (SIPRI). Производитель зенитных ракетных систем С-300 и С-400 "Алмаз Антей" по итогам 2008г. переместился в рейтинге института на пять позиций вверх - с 23 места на 18-ое с продажами на 4,34 млрд долл. (годом ранее - 2,78 млрд долл.).

При этом британская BAE Systems стала первой не американской компанией, возглавившей рейтинг 100 ведущих поставщиков оружия. По итогам 2008г. ее продажи составили 32,4 млрд долл., превысив показатели прежнего лидера - американского оборонно-авиационного концерна Boeing (29,2 млрд долл.). Последний опустился на третью строчку рейтинга, уступив еще и своему прямому конкуренту - американской Lockheed Martin (продажи - 29,88 млрд долл.).

Секрет успеха британской компании в том, что более половины ее бизнеса сосредоточено в тех же США, отмечается в докладе института.

В пятерку ведущих поставщиков по объему продаж вошли американские же Northrop Grumman (4-е место, продажи - 26,1 млрд долл.), а также General Dynamics (22,78 млрд долл.).

Общий объем продаж 100 ведущих поставщиков оружия увеличился в 2008г. примерно на 40 млрд долл. - до 385 млрд долл.

Среди других российских компаний, попавших в рейтинг, оказались корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (58-е место, продажи - 1,17 млрд долл.), авиационная корпорация "Иркут" (59-е место, продажи - 1,15 млрд долл.), "Вертолеты России" (68 место, 850 млн долл.), "Уралвагонзавод" (90-е место, 640 млн долл.) и тульское ГУП Конструкторское бюро приборостроения (КБП) (96-е место, 610 млн долл.).

Таким образом, из общего объема продаж ведущими производителями вооружений на российские компании пришлось заказов на 8,76 млрд долл.

Ранее тот же SIPRI сообщал, что США и РФ продолжают возглавлять список крупнейших экспортеров вооружений, однако вновь поменялись местами: по итогам 2005-2009гг. Россия опустилась на второе место.