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Как Индонезия опередила всех в скепсисе к гегемонии доллара. Инфографика

Индонезия, Йемен и Сирия обогнали жителей остальных стран в скепсисе к гегемонии доллара
Жители США чаще россиян сомневаются в том, что доллару удастся сохранить мировое господство (51% против 49%). Среди лидеров — жители Индонезии, Йемена, Сирии и Афганистана

Жители США чаще россиян сомневаются в том, что доллару удастся сохранить мировое господство (51% против 49%). Среди лидеров — жители Индонезии, Йемена, Сирии и Афганистана.

Как Индонезия опередила всех в скепсисе к гегемонии доллара. Инфографика

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Анастасия Санникова, Инна Деготькова
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