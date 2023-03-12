Индонезия, Йемен и Сирия обогнали жителей остальных стран в скепсисе к гегемонии доллара

Как Индонезия опередила всех в скепсисе к гегемонии доллара. Инфографика

Жители США чаще россиян сомневаются в том, что доллару удастся сохранить мировое господство (51% против 49%). Среди лидеров — жители Индонезии, Йемена, Сирии и Афганистана

Жители США чаще россиян сомневаются в том, что доллару удастся сохранить мировое господство (51% против 49%). Среди лидеров — жители Индонезии, Йемена, Сирии и Афганистана.