Доля Москвы в российских инвестициях достигла максимума с 1999 года

Доля Москвы в российских инвестициях достигла максимума с 1999 года

Роль Москвы в инвестициях страны в основной капитал растет: доля вложений, приходящихся на столицу, в 2018 году достигла рекорда за два десятилетия

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двадцатилетний рекорд

На Москву по итогам 2018 года пришлось 13,8% от инвестиций в основной капитал в целом по России, следует из предварительных данных Росстата. Это максимум с 1999 года, когда этот показатель достигал 14,3%, свидетельствуют данные Росстата, проанализированные РБК (см. инфографику).

В 2009–2012 годах доля Москвы в российских инвестициях опускалась ниже 10%. Но с 2012 года вложения, приходящиеся на столицу, стабильно росли и достигли почти 14%.