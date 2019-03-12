Доля Москвы в российских инвестициях достигла максимума с 1999 года

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,97 -0,31 EUR Бирж. 74,20 0,06 Brent 66,62 0,83% USD Нал. 66,40 65,22 EUR Нал. 74,92 73,80 USD ЦБ 66,08 0,11 EUR ЦБ 74,29 -0,28 EUR/USD 1,1242 0,0060 BTC/USD Бирж. 3 953,50 -46,60 IMOEX 2 465,94 -0,43% RTSI 1 176,71 -0,24% DJIA 25 654,58 0,80% Nasdaq 7 558,06 2,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+10,26%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+36,75%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+10,26%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+36,75%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 66,08 (+0,11) Quote, 11 мар, 13:57
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 74,29 (-0,28) Quote, 11 мар, 13:57
Аваков исключил причастность России к беспорядкам в Черкассах и Киеве Политика, 01:17 Обвинение запросило для Барсукова 24 с половиной года колонии Общество, 01:10 В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош Общество, 00:36 Белый дом предложил урезать бюджет Госдепа и Агентства по развитию Политика, 00:13 Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП из-за масштабного блэкаута Политика, 00:13 WSJ узнала о подготовке США к вводу санкций против «Северного потока-2» Политика, 00:12 Доля Москвы в российских инвестициях достигла максимума с 1999 года Экономика, 00:01 Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле Экономика, 11 мар, 23:24 МИД Австрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд журналисту Политика, 11 мар, 23:20 В парламенте Венесуэлы заявили о 21 погибшем в стране из-за блэкаута Общество, 11 мар, 22:50 США пригрозили Германии сокращением обмена разведданными из-за Huawei Политика, 11 мар, 22:49 Суд изъял имущество родственника Захарченко на ₽380 млн Общество, 11 мар, 22:17 «Краснодар» продлил безвыигрышную серию до девяти матчей Спорт, 11 мар, 22:08 Президент Алжира отказался идти на пятый срок на фоне протестов Политика, 11 мар, 21:41
Экономика ,  
0 
Доля Москвы в российских инвестициях достигла максимума с 1999 года
Роль Москвы в инвестициях страны в основной капитал растет: доля вложений, приходящихся на столицу, в 2018 году достигла рекорда за два десятилетия
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двадцатилетний рекорд

На Москву по итогам 2018 года пришлось 13,8% от инвестиций в основной капитал в целом по России, следует из предварительных данных Росстата. Это максимум с 1999 года, когда этот показатель достигал 14,3%, свидетельствуют данные Росстата, проанализированные РБК (см. инфографику).

  • В 2009–2012 годах доля Москвы в российских инвестициях опускалась ниже 10%. Но с 2012 года вложения, приходящиеся на столицу, стабильно росли и достигли почти 14%.
  • Речь идет о региональных инвестициях с учетом досчетов Росстата относительно деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами, например занижение данных о фактических размерах инвестиций для уклонения от уплаты налогов или инвестиции индивидуальных предпринимателей. Всего инвестиции в основной капитал в России в прошлом году достигли 17,6 трлн руб., в Москве — 2,43 трлн руб.
  • Доля Москвы в экономической активности традиционно выше, чем доля других регионов: в столице строится больше жилья, дорог и т.д., рассуждает завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Однако не исключено, что через Москву идет учет операций, которые в действительности проходят по всей стране, добавляет он. «Кроме того, есть отрасли с очень неопределенной статистикой. Мы не всегда понимаем ее в части секретных статей расходов. Инвестиции, которые идут в проекты, привязанные к секретным статьям расходов, могут быть приписаны Москве. Это мое предположение», — отмечает эксперт.
  • На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО; 1 трлн руб., или 5,8%). В 2018 году НОВАТЭК досрочно завершил в ЯНАО строительство завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ». Это стало одним из факторов неожиданного ускорения ВВП России (рост на 2,3% вместо 1,8%, которых ожидало Минэкономразвития).
  • ЯНАО в последние годы стабильно занимает второе место по объему инвестиций в основной капитал. До 2013 года второе место было у Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сейчас он занимает третью строчку с долей 5,2%. В 2018 году инвестиции в ХМАО достигли 922 млрд руб.

Как показывает рейтинг РБК 500, в Москве сосредоточена большая часть выручки крупнейших российских компаний. Столица занимает первое место по числу зарегистрированных компаний — участниц рейтинга, а также по доле выручки, которая на них приходится (68%). По оценкам Минэкономразвития, на десять регионов приходится более половины суммарного валового регионального продукта (аналог ВВП на уровне субъектов). Москва традиционно обеспечивает около 20% региональной экономики в России. В 2017 году (последние данные) на Москву пришелся 21% суммарного ВРП.

Самый быстрый рост

Быстрее всего в 2018 году вложения росли в регионах с небольшим объемом инвестиций — Адыгее (+42,5%) и Еврейской автономной области (+40,9%). На третьем месте оказался Крым — инвестиции в республике за год выросли на 34,1%, до 296 млрд руб.

«Крым — всегда особенная территория, там реализуются масштабные проекты, которых давно не было. Завершилось строительство аэропорта, строится автомагистраль «Таврида», идет масштабная реструктуризация курортных объектов, инфраструктурных объектов», — говорит Климанов. Еще одна причина — строительство Крымского моста в 2018 году, добавляет он. В Еврейской автономной области сейчас идет строительство российско-китайского моста через Амур.​

Рост инвестиций замедляется

В 2018 году инвестиции в России выросли на 4,3% в реальном выражении, что выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста на 2,9%. Однако еще в 2017 году рост достигал 4,8%. Минэкономразвития ждет роста инвестиций в 2019 году на 3,1%, а в 2020 году — на 7,6%.

Инвестиции крупных и средних компаний, по данным прямой отчетности, составили 13,2 трлн руб., а еще 4,4 трлн руб. (около 25%) — это досчет Росстата. Инвестиции крупных и средних компаний, которые оцениваются напрямую по отчетности предприятий, выросли в реальном выражении только на 2,2% — медленнее, чем совокупные инвестиции. Таким образом, вложения малого бизнеса плюс ненаблюдаемые инвестиции подскочили в реальном выражении более чем на 10%.

Авторы: Антон Фейнберг, Иван Ткачёв
Теги: инвестиции, Росстат, Москва
Материалы по теме
Объем дотаций регионам впервые превысил 1 трлн руб.
Экономика
Москва получила дотации из федерального бюджета впервые за шесть лет
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter