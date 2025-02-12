UniСredit решил отказаться от «антиискового запрета» на суды в России

В «войне антиисковых запретов» между российскими и европейскими компаниями появился прецедент. UniCredit попросил английский суд отменить «окончательный» приказ, которого банк сам и добивался, и суд пошел ему навстречу

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Апелляционный суд Англии и Уэльса по просьбе банка UniCredit Bank GmbH (немецкий дочерний банк итальянской группы UniCredit), ведущего спор с «Русхимальянсом» (РХА, оператор интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги, учрежден «Газпромом» и «РусГазДобычей») отменил свой же «окончательный» антиисковой запрет, выпущенный в пользу UniCredit против РХА в январе 2024 года. Тем запретом суд потребовал, чтобы РХА прекратил российское судебное разбирательство, направленное на взыскание с UniCredit денег, причитающихся в связи с контрактом 2021 года на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Свою просьбу отозвать или изменить английский приказ UniCredit объяснил угрозой потерять €250 млн.

Решение апелляционного суда Англии вынесено 11 февраля (есть у РБК). Тройка британских судей согласилась удовлетворить ходатайство UniCredit по четырем причинам, в том числе потому, что UniCredit «вправе сказать суду, что ему больше не нужен антиисковой запрет, которого он ранее добивался», и потому, что «будет несправедливо поставить UniCredit под риск масштабных штрафов в России, которых можно избежать, если приказ апелляционного суда будет отменен или изменен». Формально приказ апелляционного суда от января 2024 года отменен в части антиискового запрета, но оставлен в силе в части решения о том, что английский суд правомочен рассматривать спор UniCredit и РХА, поскольку договор между ними регулировался английским правом.

«Мой клиент решил, что лучше он подчинится приказу российского суда, чем будет рисковать потерей четверти миллиарда [евро]», — сказал 4 февраля на слушании в апелляционном суде представитель UniCredit, согласно трансляции, которая велась судом. «Если суд не отменит свой приказ, это поставит UniCredit под риск нарушения антиискового запрета российского суда с потенциально драконовскими финансовыми последствиями», — сказал на том же слушании судебный адвокат Томас Себастиан (назвавший себя на слушаниях «скорее адвокатом дьявола» в этом деле).

«Нельзя сказать, что суды в России и Великобритании каждый день выносят противоречащие друг другу антиисковые запреты и потом одна из сторон спора устремляется в суд отменять ранее полученный в ее пользу запрет, ссылаясь на наличие и санкции «встречного» антиискового запрета», — заметил партнер NOVATOR Legal Group Илья Сорокин.

«Потрясающе большая» неустойка

Как объяснил UniCredit в суде, ему пришлось поменять позицию из-за того, что в конце декабря 2024 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение, которым запретил UniCredit Bank инициировать разбирательство в арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже против РХА, продолжать любые разбирательства в судах Великобритании против РХА, приводить в исполнение в третьих странах арбитражные или судебные решения против РХА, а также обязал «в течение двух недель предпринять все зависящие от ЮниКредит банк ГмбХ меры, направленные на отмену действия приказа апелляционного суда Англии и Уэльса от 29 января 2024 года».

Если UniCredit не исполнит какой-либо из этих запретов, в пользу РХА будет взыскана неустойка в размере €250 млн, следует из решения российского арбитражного суда (.pdf). Себастиан назвал эту неустойку «потрясающе большой». Банк подал на решение кассационную жалобу, она будет рассмотрена 2 апреля. «У группы UniCredit имеется российский платежеспособный банк, с которого в реальности можно взыскать истребуемые РХА суммы», — комментирует партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов.

Согласно показаниям UniCredit, на которые ссылается английский суд, РХА во время судебного процесса в Англии заявлял, что «будет следовать финальным обеспечительным мерам» в приказе апелляционного суда, но после решения Верховного суда Великобритании (в сентябре отклонил апелляцию РХА и подтвердил приказ апелляционного суда) отказался от услуг британских адвокатов и ходатайствовал о решении российского суда. РБК направил запрос в РХА.

«Русхимальянс» и немецкая химическая компания Linde в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перевел Linde аванс на €2 млрд, но та в мае 2022 года уведомила РХА о приостановке работ, ссылаясь на санкции Евросоюза. Банки-гаранты (UniCredit и еще четыре немецких института) отказались возвращать деньги РХА — также со ссылкой на санкции. В целях гарантирования UniCredit выпустил в пользу РХА облигации на €453 млн, которые РХА потребовал погасить после разрыва контракта с Linde. Бонды регулировались английским правом и предусматривали разрешение споров в Париже. РХА воспользовался ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса России: она устанавливает исключительную компетенцию арбитражных судов России по спорам с участием российских подсанкционных лиц, в том числе в случаях, когда стороны договорились рассматривать споры в иностранном суде или арбитраже, но такая договоренность «неисполнима» по причине санкций.

Летом 2024 года российский суд постановил взыскать с UniCredit €463 млн (сумму гарантий плюс проценты), арестовав соответствующее имущество банка в России, включая ценные бумаги. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию банка на решение о взыскании 19 февраля 2025 года.

Эффективность российского режима антиисковых запретов

К началу 2025 года российский суд выписал судебные запреты для всех пяти банков-гарантов судиться с РХА за пределами России. В том числе Deutsche Bank и Commerzbank ранее получили в свою пользу антиисковые запреты от английских судов практически на тех же условиях, что и UniCredit. «Как Deutsche Bank, так и Commerzbank, судя по всему, также пришли к выводу, что у них нет выбора, кроме как подчиниться российским судебным приказам», — отмечается в решении 11 февраля. Тем не менее UniCredit стал первым, кто исполнил решение российского арбитражного суда и предпринял меры, направленные на отмену действия приказа апелляционного суда Англии и Уэльса от 29 января 2024 года, говорит руководитель международного направления КА «Регионсервис» Ксения Касьяненко.

Получается, что антиисковый запрет является действительно эффективным инструментом российского процессуального права для компаний, чьи ответчики владеют имуществом на территории России, как это произошло с UniCredit, указывает Касьяненко.

Пока еще сложно говорить об абстрактной эффективности российского режима антиисковых запретов, поскольку санкции (неустойки), принимаемые в отношении «нарушителей» в его рамках, должны проходить неоднократную проверку на прочность не только в России, но в других юрисдикциях, и в течение достаточно длительного времени, считает Сорокин. «Однако можно с уверенностью сказать, что такого рода решения иностранных судов позволяют рассматривать закон Лугового как сегодняшнюю реальность, с которой должны считаться иностранные партнеры российских предприятий», — подчеркнул он.