Путин призвал уделить особое внимание сдерживанию инфляции

Путин отметил тенденцию к снижению инфляции и призвал уделить этому особое внимание. По его словам, также фиксируется замедление кредитования

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Президент России Владимир Путин отметил тенденцию к снижению инфляции и призвал экономический блок уделить особое внимание этому вопросу. По его словам, в конце января она составила 7,2% в годовом выражении.

«Особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Но, конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4% — ну, то есть наметилось снижение инфляции», — заявил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам, его слова приводит пресс-служба президента.

Путин также отметил работу правительства и Центробанка, в результате которой замедлилось кредитование. По его словам, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, физических лиц — увеличился на 0,2%.

«Параметры, о которых сказал, конечно же, влияют на темпы роста нашей экономики как на коротком интервале, так и в долгосрочной перспективе. Но здесь есть свои минусы и плюсы во всем», — заявил он.

Президент заявил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, что соответствует ожиданиям кабмина и экспертов. В том числе сохраняется высокий потребительский спрос, и это позитивно отражается на настроениях и планах бизнеса, уточнил он.

Власти завершают план социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, который в том числе подразумевает поддержку инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, сказал глава государства. Он назвал приоритетом этой работы повышение доходов и качества жизни россиян.