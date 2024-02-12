Минэкономики назвало ожидаемое число экономически значимых компаний

В перечень экономически значимых войдет порядка 10 крупных компаний, сообщил РБК первый замглавы Минэкономики Илья Торосов. Это позволит им перейти в российскую юрисдикцию, несмотря на бездействие иностранной холдинговой структуры

Фото: Олег Яковлев / РБК

В правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) войдет порядка десяти крупных компаний. Об этом РБК сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Механизм ЭЗО направлен прежде всего на крупный бизнес. Как мы ожидаем, в этом перечне будет порядка десяти компаний», — сказал он.

Впрочем, Торосов допустил, что при необходимости перечень может быть расширен. «В любом случае в этом списке может оказаться не более нескольких десятков компаний», — указал замминистра. Он отметил, что организация может сама подать заявление на включение в перечень ЭЗО. Однако федеральные органы власти тоже могут номинировать компании на включение в список.

В августе 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий для компаний из перечня экономически значимых организаций переход в российскую юрисдикцию из других стран. А в январе президентским указом им разрешили не раскрывать информацию о своей деятельности. Ранее сообщалось, что власти рассматривают заявки на включение в перечень ЭЗО от группы «Тинькофф» и компании «АБ Холдинг», контролирующей Альфа-банк.

Какие компании признают экономически значимыми Экономически значимыми организациями считаются предприятия, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики: субъекты критической информационной инфраструктуры, системно значимые кредитные организации, градообразующие организации, компании, создающие высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места, оказывающие услуги в сфере IT. Также в перечень могут быть включены структуры, сервисами которых пользуются более 2 млн человек, профучастники рынка ценных бумаг и общества, обладающие правом на пользование российскими недрами. Для признания экономически значимой компания должна соответствовать одному или нескольким критериям: суммарная стоимость активов более 150 млрд руб.;

суммарный объем выручки более 75 млрд руб. в год;

более 4 тыс. сотрудников в штате;

сумма уплаченных за предшествующий год налогов — не менее 10 млрд руб.

Как компании из перечня будут «переезжать» в Россию

Механизм перехода в российскую юрисдикцию для экономически значимых организаций — часть плана по деофшоризации экономики, направленная на защиту права российских акционеров иностранных холдинговых компаний, пояснил Торосов.

«Если говорить максимально упрощенно, то компания, чтобы переехать в специальный административный район (на острове Русский или в Калининграде. — РБК), должна иметь один главный документ — решение акционеров. Для случаев, когда такое решение принять невозможно, создан механизм ЭЗО», — напомнил он.

Торосов привел «классический пример» такой ситуации: «Бизнес структурирован через Кипр, где сидит совет директоров, за которым стоят российские акционеры, а актив находится в России. При этом совет директоров из-за санкционных ограничений не может принять решение о переезде компании или какие-то другие решения. Решения просто блокируются, они не принимаются. В итоге бизнес может остановиться».

Тогда компания, включенная в перечень ЭЗО, может обратиться в российский суд и доказать, что у нее во владении более 50% этого бизнеса и она не может осуществлять управление активом из-за санкционных ограничений. «При этом иностранная холдинговая компания также может обратиться в суд и оспорить ситуацию, если они решения все же принимают», — уточнил Торосов.

В результате получается «максимально легитимный, прозрачный и защищенный механизм возвращения российским собственникам управления бизнесом», говорит замминистра. Пока, по его словам, заявления от экономически значимых компаний будет принимать только один суд — Арбитражный суд Московской области.

По словам Торосова, в рамках механизма может создаваться и «зеркало» иностранной холдинговой компании, но уже в российской юрисдикции. Оно будет дублировать исходную корпоративную структуру за рубежом, но без применения норм иностранного права. Кроме того, механизм ЭЗО предусматривает возможность раздельной выплаты дивидендов и прибыли напрямую акционерам, минуя иностранный холдинг.