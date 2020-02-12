СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии KPI в госкомпаниях

Глава «Роснефти» предложил вместо ежегодного снижения операционных затрат отслеживать рост EBITDA

Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин в конце прошлого года направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением внести изменения в систему ключевых показателей эффективности госкомпаний (КПЭ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, речь в обращении идет, в частности, о замене с 2020 года параметра снижения затрат (2–3% ежегодно) на показатель роста операционной эффективности в сопоставимых условиях. Сечин отметил, что снижение операционных затрат в 2014 году уже показало свою эффективность. Это произошло на фоне введенных в связи с аннексией Крыма и ситуации в Донбассе санкций со стороны США и Евросоюза и, как следствие, снижения цен на экспортные товары.

При этом, по мнению главы «Роснефти», несмотря на то, что введение системы КПЭ помогло стабилизировать макроэкономику в России, фиксация на сокращении операционных затрат чревата «снижением темпов реализации программ техразвития и модернизации производства, а также развития характеристики кадров и требований в области охраны труда».

Взамен, по данным «Коммерсанта», Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA). Глава «Роснефти» считает, что EBITDA может служить «комплексным качественным показателем, отражающим конкурентоспособность и эффективность деятельности». Так, как следует из показателей нефтяной компании, за девять месяцев 2019 года EBITDA «Роснефти» выросла на 1,5% в рублевом выражении, но при этом упала на 3,5% в долларах — до $24,8 млрд. По мнению экспертов «Роснефти», реализация запланированных до 2024 года проектов компании обеспечит ей ежегодный рост EBITDA в рублях не ниже 3–4%. При этом Сечин предупредил, что операционные расходы «объективно» вырастут за счет повышения объемов производства и из-за вложений в углубление нефтепереработки.

РБК направил запрос в «Роснефть».