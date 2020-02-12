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СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии KPI в госкомпаниях

Глава «Роснефти» предложил вместо ежегодного снижения операционных затрат отслеживать рост EBITDA
Роснефть ROSN ₽455,4 +1,2% Купить
Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин в конце прошлого года направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением внести изменения в систему ключевых показателей эффективности госкомпаний (КПЭ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, речь в обращении идет, в частности, о замене с 2020 года параметра снижения затрат (2–3% ежегодно) на показатель роста операционной эффективности в сопоставимых условиях. Сечин отметил, что снижение операционных затрат в 2014 году уже показало свою эффективность. Это произошло на фоне введенных в связи с аннексией Крыма и ситуации в Донбассе санкций со стороны США и Евросоюза и, как следствие, снижения цен на экспортные товары.

При этом, по мнению главы «Роснефти», несмотря на то, что введение системы КПЭ помогло стабилизировать макроэкономику в России, фиксация на сокращении операционных затрат чревата «снижением темпов реализации программ техразвития и модернизации производства, а также развития характеристики кадров и требований в области охраны труда».

Взамен, по данным «Коммерсанта», Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA). Глава «Роснефти» считает, что EBITDA может служить «комплексным качественным показателем, отражающим конкурентоспособность и эффективность деятельности». Так, как следует из показателей нефтяной компании, за девять месяцев 2019 года EBITDA «Роснефти» выросла на 1,5% в рублевом выражении, но при этом упала на 3,5% в долларах — до $24,8 млрд. По мнению экспертов «Роснефти», реализация запланированных до 2024 года проектов компании обеспечит ей ежегодный рост EBITDA в рублях не ниже 3–4%. При этом Сечин предупредил, что операционные расходы «объективно» вырастут за счет повышения объемов производства и из-за вложений в углубление нефтепереработки.

РБК направил запрос в «Роснефть».

Год назад Минфин России предложил ввести новый KPI для руководителей стратегических госкомпаний — отсутствие потерь при размещении денег в банках. Новый KPI, как писал «Интерфакс», будет называться «Уровень потерь при размещении средств во вкладах (депозитах), на счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, открытых в кредитных организациях, в том числе иностранных кредитных организациях, а также в рамках приобретения ценных бумаг кредитных организаций». Удельный вес KPI для ответственных топ-менеджеров в их наборе ключевых показателей эффективности предлагалось установить на уровне 10%. В июле 2019 года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в качестве новых KPI правительство рекомендовало лишать топ-менеджеров таких корпораций премий в случае невыполнения «майского указа» президента России Владимира Путина.

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Владимир Путин, Игорь Сечин, «Роснефть»
РБК
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