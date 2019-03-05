Минфин предложил ввести для госкомпаний новый KPI по уровню потерь при размещении средств. Главная цель — минимизировать риски утраты активов из-за санкций и остановить «опасные игры» с размещением денег в ненадежных банках

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Минфин предложил внедрить для руководителей стратегических акционерных обществ новый KPI — отсутствие потерь при размещении средств в банках, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с идеей ведомства, и подтвердил источник РБК в Минфине.

Что известно о новом KPI

Новый KPI для госкомпаний будет называться «Уровень потерь при размещении средств во вкладах (депозитах), на счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, открытых в кредитных организациях, в том числе иностранных кредитных организациях, а также в рамках приобретения ценных бумаг кредитных организаций», сообщил собеседник агентства. Он будет вводиться посредством директивы представителям государства в советах директоров стратегических АО.

По замыслу Минфина, руководители госкомпаний не должны допускать потери средств в банках, то есть целевое значение нового показателя эффективности ​ — нулевое. Для топ-менеджеров в их персональном наборе показателей эффективности удельный вес нового KPI предлагается установить на уровне 10%.