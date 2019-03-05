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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Минфин предложил ввести для госкомпаний новый KPI
Минфин предложил ввести для госкомпаний новый KPI по уровню потерь при размещении средств. Главная цель — минимизировать риски утраты активов из-за санкций и остановить «опасные игры» с размещением денег в ненадежных банках
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Минфин предложил внедрить для руководителей стратегических акционерных обществ новый KPI — отсутствие потерь при размещении средств в банках, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с идеей ведомства, и подтвердил источник РБК в Минфине.

Что известно о новом KPI

  • Новый KPI для госкомпаний будет называться «Уровень потерь при размещении средств во вкладах (депозитах), на счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, открытых в кредитных организациях, в том числе иностранных кредитных организациях, а также в рамках приобретения ценных бумаг кредитных организаций», сообщил собеседник агентства. Он будет вводиться посредством директивы представителям государства в советах директоров стратегических АО.
  • По замыслу Минфина, руководители госкомпаний не должны допускать потери средств в банках, то есть целевое значение нового показателя эффективности ​ — нулевое. Для топ-менеджеров в их персональном наборе показателей эффективности удельный вес нового KPI предлагается установить на уровне 10%.
  • В пресс-службе Минфина «Интерфаксу» подтвердили, что министерство предложило ввести новый ключевой показатель эффективности «для минимизации рисков утраты активов стратегических обществ».

Зачем нужен новый показатель эффективности

Цель введения нового KPI — снизить риски потери средств госкомпаниями из-за введения санкций, отмечает собеседник агентства. «Санкции — далеко не главное обоснование, хотя некоторые госкомпании действительно держат средства и в зарубежных банках», — отметил собеседник РБК в Минфине. По его словам, инициатива Минфина нацелена на то, чтобы госкомпании не играли в «опасные игры» с временно свободными средствами, не размещали их в ненадежных банках, добавил он. Уже были истории с Внешпромбанком или Фондсервисбанком, когда банк лопнул и деньги госкомпаний зависли там, привел пример источник.

KPI по отсутствию потерь при размещении активов также призван стимулировать госкомпании не держать средства в долларах даже в российских банках, продолжил собеседник РБК. По его словам, это чревато заморозкой денег в случае санкций.

Перечень стратегических акционерных обществ утверждается указом президента. В него входят все крупнейшие госкомпании и банки, в том числе «Газпром», «Роснефть», «Роснефтегаз», «Аэрофлот», АЛРОСА, «Транснефть», РЖД, ВТБ, «Оборонпромкомплекс» и др.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Теги: Минфин, госкомпании
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