 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы в США ,  
0 

Глава ЕЦБ сочла угрозой новое президентство Трампа

Глава ЕЦБ назвала угрозой возможное возвращение Трампа на пост президента США
Сюжет
Выборы в США
Первый президентский срок Трампа обозначил как минимум три области, где интересы США и Европы разошлись. Глава ЕЦБ в связи с этим выразила опасения по поводу возможного возвращения политика к власти
Портрет Дональда Трампа
Портрет Дональда Трампа (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила, что опыт первого президентского срока Дональда Трампа вызывает опасения в связи с его возможным возвращением к власти в 2025 году после выборов в 2024-м.

«Если мы извлекли уроки из истории, из того, как он руководил первые четыре года своего мандата, то это явная угроза, — сказала Лагард в интервью телеканалу France 2, ее слова приводит Bloomberg. — Достаточно взглянуть на торговые тарифы, приверженность НАТО, борьбу с изменением климата. В этих трех областях в прошлом интересы США не совпадали с интересами Европы».

Как пишет Bloomberg, второй президентский срок Трампа, вероятно, будет ознаменован ужесточением пограничных мер, массовыми депортациями мигрантов, потенциальным прекращением поддержки Украины и повышением импортных тарифов. Агентство напоминает, что возглавляющая с 2019 года ЕЦБ Лагард и раньше критиковала бывшего президента США, однако ее последние высказывания «стали самыми громкими», хотя руководители центральных банков обычно идут на все, чтобы не комментировать политику, отмечает Bloomberg.

В ответ на вопрос о возможном отказе США от поддержки Украины в случае переизбрания Трампа Лагард заявила, что ей трудно это представить, «потому что в конгрессе есть ряд избранных членов, которые глубоко враждебны ужасной войне России против Украины и которые будут продолжать финансировать и поддерживать Киев». «Вы не должны забывать, что даже при президентской системе, подобной американской, конгресс обладает значительной силой», — подчеркнула она.

Конкурент Трампа на выборах в президенты США отказался от участия в них
Политика
Крис Кристи
Ранее конкурент Трампа, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи отказался от участия в президентской гонке в 2025 году. Он не увидел шансов на свою победу в номинации от Республиканской партии.

Газета The New York Times называет в числе кандидатов на пост президента на нынешнем этапе 12 человек — это трое демократов, шестеро республиканцев и трое независимых кандидатов либо членов иных партий. В этой дюжине есть бывший и нынешний главы Белого дома Дональд Трамп и Джо Байден.

Штаты Мэн и Колорадо запретили Трампу участвовать в праймериз республиканцев из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года, однако политик планирует оспорить эти запреты. Его участию в выборах могут помешать судебные разбирательства: Трамп — фигурант четырех уголовных дел, ему предъявлены обвинения по 91 пункту.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова
ЕЦБ США Кристин Лагард Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп произнес последнее слово в суде
Политика
Трамп заявил, что администрация Байдена может уничтожить США до выборов
Политика
WP узнала о напутствиях Обамы для предвыборной гонки Байдена из-за Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
Посольство в Греции сообщило об отсутствии угрозы здоровью сотрудникам Политика, 16:17
Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма Политика, 16:13
Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть ₽390 тыс. за уплаченные проценты Недвижимость, 16:10
Purina назвала ложью утверждения о судорогах у собак и кошек из-за корма Бизнес, 16:02
В Астане демонтировали памятник Назарбаеву Общество, 15:59
Удальцов в суде назвал причину дела об оправдании терроризма Политика, 15:56
Citi вслед за Bank of America и Barclays ухудшил прогнозы по нефти Brent Инвестиции, 15:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн Общество, 15:43
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области Политика, 15:42
Награду лучшему игроку месяца в АПЛ впервые получил футболист «Борнмута» Спорт, 15:37
В Турции нашли тело пропавшей в горах российской туристки Общество, 15:36
РЖД запустит вагоны с двухметровыми полками Общество, 15:30
Медведев предостерег Британию от размещения военных на Украине Политика, 15:24
В Мозамбике на брошенном хозяином судне застряли российские моряки Общество, 15:24