Глава ЕЦБ сочла угрозой новое президентство Трампа

Первый президентский срок Трампа обозначил как минимум три области, где интересы США и Европы разошлись. Глава ЕЦБ в связи с этим выразила опасения по поводу возможного возвращения политика к власти

Портрет Дональда Трампа (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила, что опыт первого президентского срока Дональда Трампа вызывает опасения в связи с его возможным возвращением к власти в 2025 году после выборов в 2024-м.

«Если мы извлекли уроки из истории, из того, как он руководил первые четыре года своего мандата, то это явная угроза, — сказала Лагард в интервью телеканалу France 2, ее слова приводит Bloomberg. — Достаточно взглянуть на торговые тарифы, приверженность НАТО, борьбу с изменением климата. В этих трех областях в прошлом интересы США не совпадали с интересами Европы».

Как пишет Bloomberg, второй президентский срок Трампа, вероятно, будет ознаменован ужесточением пограничных мер, массовыми депортациями мигрантов, потенциальным прекращением поддержки Украины и повышением импортных тарифов. Агентство напоминает, что возглавляющая с 2019 года ЕЦБ Лагард и раньше критиковала бывшего президента США, однако ее последние высказывания «стали самыми громкими», хотя руководители центральных банков обычно идут на все, чтобы не комментировать политику, отмечает Bloomberg.

В ответ на вопрос о возможном отказе США от поддержки Украины в случае переизбрания Трампа Лагард заявила, что ей трудно это представить, «потому что в конгрессе есть ряд избранных членов, которые глубоко враждебны ужасной войне России против Украины и которые будут продолжать финансировать и поддерживать Киев». «Вы не должны забывать, что даже при президентской системе, подобной американской, конгресс обладает значительной силой», — подчеркнула она.

Ранее конкурент Трампа, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи отказался от участия в президентской гонке в 2025 году. Он не увидел шансов на свою победу в номинации от Республиканской партии.

Газета The New York Times называет в числе кандидатов на пост президента на нынешнем этапе 12 человек — это трое демократов, шестеро республиканцев и трое независимых кандидатов либо членов иных партий. В этой дюжине есть бывший и нынешний главы Белого дома Дональд Трамп и Джо Байден.

Штаты Мэн и Колорадо запретили Трампу участвовать в праймериз республиканцев из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года, однако политик планирует оспорить эти запреты. Его участию в выборах могут помешать судебные разбирательства: Трамп — фигурант четырех уголовных дел, ему предъявлены обвинения по 91 пункту.