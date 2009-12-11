Евро подешевел на 58 копеек и вновь опустился ниже 45 руб.

На российском валютном рынке ММВБ сегодня продолжилось укрепление российской валюты по отношению к доллару и евро. Официальный курс евро, установленный Банком России на выходные, составляет 44,4913 руб./евро. Это на 58 копеек ниже предыдущего значения.

По состоянию на 12:50 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 44,4045 руб./евро. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 45,155 руб./евро, минимальные – 44,18 руб./евро.

Официальный курс доллара, установленный Банком России с 12 по 14 декабря, составляет 30,2107 руб./долл. Это на 42 копейки ниже предыдущего значения. По состоянию на 12:50 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 30,1256 руб./долл. Максимальные сделки по доллару совершаются на уровне 30,39 руб./долл., минимальные – уже ниже 30 рублей, на уровне 29,9178 руб./долл.

Бивалютная корзина (0,55 долл. и 0,45 евро) подешевела сегодня почти на 50 копеек. По состоянию на 12:40 мск корзина торговалась на уровне 36,3926 руб.

Поддержку российской национальной валюте сегодня оказывают немного поднявшиеся цены на нефть и умеренный оптимизм на мировых рынках акций. При этом на глобальном рынке Forex доллар сегодня дешевеет по отношению к евро и британскому фунту стерлингов и растет относительно японской иене. Валюта еврозоны подорожала на 0,19% - до 1,4759 долл./евро, фунт вырос до 1,6312 долл./фунт (+0,2%). Японская иена подешевела на 0,75% - до 88,885 иены/долл.