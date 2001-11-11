Средства для зерновых интервенций будут реинвестированы

Средства, выделенные из бюджета для интервенций на зерновом рынке с целью поддержания стабильных цен будут реинвестированы на 2002 год и "будут работать в качестве финансового резерва".

Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер правительства РФ, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Гордеев. Он пояснил, что 2 млрд рублей, предусмотренные на эти цели в 2001 году, пока не истрачены, так как торги зерном нового урожая на Европейско-азиатской бирже начнутся только в ноябре.

Предложение Минсельхозпрода об осуществлении интервенций на зерновом рынке было впервые озвучено в Астрахани на Всероссийской конференции по проблемам АПК в апреле текущего года. Помимо сглаживания ценовых колебаний и стимулирования поставок зерна на внутренний рынок, считают в министерстве, эти действия призваны подтолкнуть инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство и создать со временем условия для расширения производства в этой сфере.

Ранее в беседе с журналистами Алексей Гордеев отметил, что "сдержанный протекционизм государства в этой отрасли не нужно понимать так, что само государство или уполномоченные им организации будут торговать зерном на мировом рынке". В первую очередь стимулировать экспорт зерна, считает вице-премьер, нужно через тарифное регулирование: "железнодорожные тарифы на поставки зерна на внутренний и внешний рынки должны быть равны, это позволит агрофирмам снизить транспортную составляющую в конечной цене продукции и, таким образом, убрать необоснованные издержки".

В текущем году, по данным Минсельхозпрода, из 83 млн тонн зерна на экспорт будут направлены 5-6 млн тонн, в первую очередь, в Закавказье и страны Ближнего Востока - Ирак и Иран.