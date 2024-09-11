Почему у России хорошие перспективы для экспорта органической продукции

Россия взяла курс на рост органического производства, развитие соответствующего внутреннего рынка и увеличение поставок экопродуктов за границу. Некоторые экспортеры уже начали осваивать зарубежные рынки

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Российский рынок органических продуктов сегодня находится в самом начале формирования. Однако у страны есть огромный потенциал для развития устойчивого сельского хозяйства и наращивания производства сертифицированной органической агропродукции. Реализовав его, Россия может не только обеспечить рост внутреннего потребления, но и активно наращивать экспорт, в том числе с помощью программ поддержки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», считают эксперты.

Почему органическое сельское хозяйство в тренде

Популярность органики в мире сегодня на взлете, а практика ряда отечественных экспортеров показывает, что спрос на российские продукты, которые по всем параметрам являются натуральными, но пока не имеют официально подтвержденного статуса органических, очень высокий.

«Натуральность — одно из сильнейших конкурентных преимуществ российских продуктов питания на внешних рынках, и РЭЦ предлагает производителям органической продукции широкий набор мер, которые позволяют им масштабироваться и осваивать новые рынки. Эти меры уже помогли выйти на экспорт нескольким десяткам компаний», — отмечает вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу «ВЭБ.РФ») Роман Генкель.

В органическом производстве запрещено использовать химические пестициды, удобрения, пищевые добавки, антибиотики, гормоны роста и ГМО, поясняет председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов: «Органической продукция становится после прохождения процедуры сертификации по российскому или международным стандартам в специальных аккредитованных органах. Стандарты устанавливают систему правил всего цикла органического производства — от поля до прилавка, соблюдать необходимо весь комплекс правил».

Запрос на органическую сельхозпродукцию в последние годы динамично растет во всем мире. Объем рынка органических продуктов питания и напитков оценивается в $174,4 млрд в 2024 году и, как ожидается, достигнет $233,6 млрд к 2029 году — среднегодовой темп роста составит 6%, говорится в исследовании маркетинговой компании Mordor Intelligence. Среди основных причин популярности таких продуктов называется стремление людей к здоровому образу жизни и укреплению иммунитета. Власти также заинтересованы в стимулировании рынка органики, поскольку здоровое питание граждан — это снижение числа хронических заболеваний и издержек на здравоохранение.

Кроме того, устойчивое сельское хозяйство в мире стало ответом на вызов, связанный с интенсификацией агропромышленного производства, жесткой эксплуатацией земель, усилением воздействия на окружающую среду, резким ростом использования материальных и энергетических ресурсов, отмечает доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Г. В. Плеханова Марина Анохина.

Пока потребление органических продуктов питания в России остается на довольно низком по мировым меркам уровне — за последние десять лет оно увеличилось всего на 40 евроцентов, составив примерно €1,3 на душу населения в год, отмечает Марина Анохина, опираясь на данные FiBL Statistics. Доля органических продуктов питания в общем объеме розничной торговли продовольствием в стране составляет около 0,1%, продолжает анализировать статистику Марина Анохина: «Россия значительно уступает развитым странам по количеству сертифицированных производителей органической продукции и по площади органических земель, позиция страны на мировом рынке органики неустойчива и является малозаметной — ее доля менее 0,2%».

При этом потенциал России в этом сегменте мирового рынка значителен и соответствует как минимум 10–15%, оценивает эксперт. Что в числе прочего обусловлено обилием в стране неиспользуемых сельхозземель (по итогам 2022 года, по данным субъектов федерации, их площадь превышала 43 млн га — 11,4% в общей структуре земель сельхозназначения), которые в течение длительного времени практически не были подвержены воздействиям химических средств. В то время как многие развитые страны, по словам Марины Анохиной, ограничены в наращивании производства органической продукции из-за дефицита собственных земельных ресурсов.

Какие перспективы у российской органики

В июле 2023 года российским правительством была утверждена Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года, а в феврале 2024-го — план ее реализации. Поставлена задача к 2030 году сформировать отдельный сектор органического сельского хозяйства, увеличить производство его продукции до 114,5 млрд руб. За точку отсчета принят показатель 2021 года — 9,1 млрд руб. Объем внутреннего потребления органики к 2030 году должен вырасти до 149,8 млрд руб., а экспорт составить 27,8 млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2021 году, как оценили разработчики стратегии. Приоритетным рынком в документе называется Китай, который в последние годы стал крупнейшим в мире импортером продовольствия. Российские производители готовы поставлять на китайский рынок кукурузу, соевые бобы, кедровый орех, большим экспортным потенциалом обладают ячмень, замороженные ягоды, мед и орехи. Помимо Китая российские органические продукты должны найти свою нишу на рынках государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и стран ближнего зарубежья, говорится в правительственном документе.

Согласно федеральному закону «Об органической продукции...» (280-ФЗ), вступившему в силу в начале 2020 года, выпускающие ее предприятия должны быть включены в Единый реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. По состоянию на середину августа 2024 года в нем числилось 203 производителя. В 2023 году рынок органической продукции продолжил свое развитие, говорится в материалах Роскачества: с 2019 по 2022 год было выдано 262 органических сертификата, в прошлом году их число выросло на 14%, достигнув 385. Лидерами здесь являются производители продукции растениеводства (около 53% от общего числа имеющих сертификат предприятий). Затем идет продукция переработки (37%) и животноводства (8%).

Как освоить экспорт экопродуктов и чем может помочь государство

Российские и международные стандарты, уточняет Сергей Коршунов, во многом гармонизированы, но не идентичны и взаимно не признаются. Поэтому производителям, которые работают и на внутреннем рынке, и на внешнем, сертификацию по российскому и по международным стандартам необходимо проходить отдельно.

Несколько лет назад основной объем закупок российской органической продукции приходился на западных трейдеров, в основном из стран ЕС, говорит Сергей Коршунов: «Сейчас активно прорабатываем рынок экспорта в Китай. В мае и июне были коллективные стенды российских производителей органической продукции на крупнейших выставках в Китае — ЭКСПО и «Биофах», интерес к нашей продукции большой, ведутся переговоры».

Но пока, по словам эксперта, российская органическая продукция за рубежом известна слабо, необходима большая работа на государственном уровне, чтобы представить ее мировому сообществу, и чтобы она получила доверие зарубежных потребителей. «Это долгий процесс, мировой рынок органики конкурентный, и большинство стран защищают интересы своих производителей», — говорит Сергей Коршунов. Пробиваться на зарубежные рынки с дорогой качественной продукцией очень непросто, подтверждает генеральный директор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов.

Сейчас дорогу для будущего экспорта органики прокладывают предприятия, которые не имеют официальной органической сертификации, но при этом производят 100%-натуральные продукты.

В частности, компания «НоваПродукт АГ» имеет уже почти десятилетний опыт поставок за рубеж ассортимента собственного производства — обогащенных продуктов питания с пребиотиками, с высоким содержанием белка, продуктов масс-маркета, но с «чистыми» составами, без сахара, без пальмового масла, с добавлением сублимированных фруктов и ягод, цельных орехов. Сегодня продукцию под брендами Bionova, Novasweet, «Ол'лайт» и Chikoroff покупают Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Молдавии, Грузии, Туркменистане, Армении, Азербайджане.

Особенно активно предприятие начало развивать внешнеторговое направление с 2019 года: тогда поставки за рубеж выросли на 40% по отношению к 2018 году, а их доля от общего оборота составила 10%, рассказывают в компании и связывают это с началом работы с РЭЦ и платформой «Мой экспорт» по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». «НоваПродукт АГ» планирует активно осваивать новые рынки и расширять свое присутствие на уже существующих.

Еще один популярный за рубежом натуральный российский продукт — адыгейская соль, смесь специй, трав и витаминов по древним рецептам адыгской национальной кухни, которую производит предприятие индивидуального предпринимателя Аслана Хуажева, и которая уже девять лет идет на экспорт при поддержке нацпроекта. Продукт в разные годы приобрел популярность в Китае, Белоруссии, Азербайджане, Узбекистане, Армении, Казахстане, Израиле, Германии, Латвии. Сегодня ведутся переговоры с покупателями в Турции и Вьетнаме. По итогам 2023 года предприятие увеличило объем производства в четыре раза, в том числе благодаря экспорту при поддержке РЭЦ, который в прошлом году вырос на 5%, рассказывает PR-директор производителя Аскер Хуажев.

Производитель безалкогольных и ферментированных напитков компания «Джаффа Джус» (входит в группу компаний Absolute Nature) из Ленинградской области уже более 20 лет активно развивает экспортную деятельность. Ее продукция под брендом «Живые Соки» представлена в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Туркменистане и Таджикистане.

Еще один пример работы российского бизнеса, успешно освоившего поставку экопродуктов за рубеж — индивидуальный предприниматель из Башкирии Михаил Гордеев, который занимается производством фитопродукции, выпускает широкий ассортимент лечебных трав и сборов из Башкирии и Алтая, башкирского меда, натуральной косметики, здорового питания, эфирных масел. Компания уже несколько лет экспортирует свою продукцию в Казахстан.

Экспортеры отмечают, что активно пользуются поддержкой нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», институтом развития РЭЦ, сервисами платформы «Мой экспорт», включая поиск иностранных покупателей, получение аналитики по внешнеэкономической деятельности, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, обучение в «Школе экспорта», сервис «Профессионалы экспорта», страхование экспортных контрактов и помощь в сертификации продукции. Сергей Коршунов отмечает, что один из инструментов продвижения российской органической продукции за рубежом — участие в проекте «Сделано в России».

В частности, компания «НоваПродукт АГ» с 2024 года на платформе «Мой экспорт» оформляет в электронном виде сертификаты происхождения товара, наличие которых обязательно для многих стран, и в ряде случаев может существенно снизить размер таможенных пошлин или даже полностью освободить от уплаты налогов.

«Адыгейская соль» при поддержке нацпроекта и РЭЦ сейчас работает над выходом на электронную торговую площадку Amazon. «Благодаря программам Российского экспортного центра мы бесплатно можем пользоваться целым комплексом мер поддержки», — говорит Аскер Хуажев.

«Джаффа Джус» при помощи РЭЦ в прошлом году подписала договор с казахстанским интернет-магазином FLIP.KZ, а в марте 2024 года открыла филиал в Китае. Помощь РЭЦ способствует активному расширению экспортных продаж для таких небольших предприятий, как наше рассказывает коммерческий директор «Джаффа Джус» Глеб Гаврилюк: «Мы прошли процедуру проверки в китайских государственных органах и разработали уникальные этикетки для нашей продукции». Тем не менее, статус «органик» компания еще не получила в силу необходимости соответствовать достаточно большому количеству жестких требований, хотя, в планы на среднесрочную перспективу получение соответствующего сертификата входит.

Как напоминает Роскачество, с 1 сентября 2024 года наличие органического сертификата станет обязательно для получения права использовать в маркировке термины «эко», «био» и их производные, а также «зеленый».