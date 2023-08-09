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В Китае в июле зафиксировали дефляцию впервые за год

В Китае в июле зафиксировали дефляцию - 0,3% впервые за год
В Китае в июле зафиксировали снижение цен, а также падение экспорта и импорта. Экономическое положение страны ухудшается, эксперты прогнозируют, что в связи с этим китайская экономика не сможет опередить американскую
Пекин
Пекин (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

В июле в КНР произошло снижение цен (дефляция) на 0,3% в годовом исчислении, сообщается на сайте Госстата страны.

«Цены на продукты питания снизились на 1,7%, цены на непродовольственные товары остались без изменений, цены на потребительские товары снизились на 1,3%, цены на услуги выросли на 1,2%», — сказано в сообщении.

В июне уровень цен оставался неизменный. При этом уже как минимум год дефляции в стране не наблюдалось. Отрицательную инфляцию нередко рассматривают как знак ухудшения ситуации в экономике.

В Китае, согласно июльским данным таможни, также наблюдается снижение уровня экспорта (-5% год к году) и импорта (-7,6% год к году). Зафиксировано падение в торговле со странами ЕС, АСЕАН, с США. Однако товарооборот с Россией, напротив, вырос (экспорт из Китая в Россию на 73%, импорт Китаем услуг и товаров из России — 15%).

Пандемия коронавируса негативно сказалась на состоянии экономики Китая, однако эксперты и политики ожидали, что после снятия соответствующих ограничений экономическое положение страны улучшится. В начале года Китай официально сообщил, что ожидает роста ВВП на 5% — как отмечает Bloomberg, такой показатель представляется реалистичной цифрой.

Как отмечает агентство, одной из причин ухудшения экономической ситуации стало снижение цен на недвижимость, из-за чего ряд застройщиков объявил себя банкротами. Падение цен было вызвано прошлой жесткой политикой государства в сфере, например, из-за ограничений займов для застройщиков.

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Главный экономист Bloomberg Economics Том Орлик отметил, что из-за экономических проблем откладывается опережение Китаем США в качестве крупнейшей экономики мира, возможно, что этого может и не произойти совсем.

Financial Times (FT) несколько дней назад со ссылкой на китайских экономистов сообщила, что им запретили публично обсуждать негативные тенденции в экономике страны. Среди табу-тем оказались дефляция, отток капитала и падение цен на продукцию местных производителей. 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай Экономика дефляция
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