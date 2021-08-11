Козак сообщил о договоренности с Молдавией снять ограничения в торговле

Россия и Молдавия договорились снять взаимные экспортные ограничения, сообщил Козак. Ранее Санду попросила продлить беспошлинный режим для молдавских товаров и отметила, что хочет «системного решения этой проблемы»

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия и Молдавия договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, приехавший в Кишинев с рабочим визитом.

«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок», — сказак Козак (цитата по «РИА Новости»).

В 2014 году Россия ввела пошлины в отношении молдавских товаров. Это произошло после решения Молдавии ратифицировать соглашение об ассоциации с ЕС.

В октябре 2018 года тогдашний президент Молдавии Игорь Додон на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил, что на Россию приходится 80–90% экспорта страны. После переговоров Россия ввела и несколько раз продлевала льготный, беспошлинный режим для некоторых категорий молдавских товаров — фруктов, вина и консервов.