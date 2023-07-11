Какие страны обгоняют Россию по производству цемента. Инфографика

Россия по производству цемента входит в топ-10 крупнейших в мире. Она заняла 8-е место в прошлом году, выпустив 62 млн т цемента. Вперед нее — Индонезия (64 млн т), Бразилия (65 млн т), Турция (85 млн т), США (95 млн т). В тройку крупнейших производителей вошли Вьетнам (120 млн т), Индия (370 млн т) и Китай (2100 млн т.).