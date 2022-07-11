Воробьев рассказал Путину, что без займов сложно

У Подмосковья высокая закредитованность, поскольку региону нужно развиваться, а без займов это делать сложно, заявил Воробьев. Вместе с тем приоритетом области он назвал «чуткость ко всему, что происходит на Донбассе»

Владимир Путин и Андрей Воробьев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Социально-экономическое развитие Московской области в целом находится на хорошем уровне, но у региона «все-таки закредитованность еще большая», заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться, Владимир Владимирович. А без этого сложно», — ответил на это Воробьев.

По данным системы «Региональный электронный бюджет Московской области», по состоянию на 1 июня госдолг Подмосковья составил 269,3 млрд руб.

Говоря об экономических показателях региона, губернатор заявил, что «здесь мы прибавляем» — бюджет Московской области вырос на 15% за истекшие шесть месяцев. Как ранее сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, доходы бюджета Московской области за январь—июнь превысили 334 млрд руб., что на 45,7 млрд руб. больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Воробьев заявил также, что актуальная тема для Подмосковья — «это внимание, чуткость ко всему, что происходит на Донбассе, в ЛНР, ДНР». «За нами закреплены два района, наши ребята работают там: восстанавливаем школы прежде всего к 1 сентября, мосты, дороги, чтобы сообщение было», — сказал он, добавив что регион считает эту работу приоритетной.

В конце мая Воробьев говорил в интервью РБК, что Московская область будет участвовать в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса: «Помощь нужна с дорогами и мостами, это же сельские территории. Второе — это школы, детские сады. И третье — это ИЖС [индивидуальное жилищное строительство]». По словам губернатора, Подмосковье будет проводить совместные инфраструктурные программы с федеральным центром. «Но первую помощь районам ДНР мы в состоянии оказать сами», — рассказывал он.

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В конце июня власти Подмосковья сообщили, что внесли изменения в закон «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Расходную часть бюджета на текущий год увеличили на 74,6 млрд руб., до 880,1 млрд руб.; доходы запланированы в объеме 789,5 млрд руб. с ростом на 30 млрд руб. Дефицит бюджета составит 90,5 млрд руб.