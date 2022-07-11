Воробьев рассказал Путину, что без займов сложно

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 16:19
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 16:50
Экс-ректор ЛГУ получил четыре года колонии условно за хищение ₽2,4 млн Общество, 16:49
В Крыму микроавтобус с детьми попал в аварию Общество, 16:39
Путин присвоил звание гвардейской 17-й бригаде армейской авиации Политика, 16:31
Автостопом по метавселенным: куда ведут цифровые миры будущего Футурология, 16:30
Альфы, гачеры и роблоксеры: как дети объединяются в субкультуры Совместный проект, 16:27
В Индии задержали обманувших россиян организаторов фейковой игры в крикет Спорт, 16:25
Кисида выступил за скорейшее изменение «мирной» Конституции Японии Политика, 16:24
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Что будет с рынком талантов: 5 прогнозов LinkedIn Экономика образования, 16:22
ЦБ назвал условия сохранения налогового вычета при переводе ИИС Инвестиции, 16:16
Воробьев рассказал Путину, что без займов сложно Экономика, 16:14
Эрдоган заявил Путину, что «пришло время» для создания зернового коридора Политика, 16:09
В Эстонии напомнили об ужесточении ввоза в Россию и вывоза из нее товаров Политика, 16:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:06
Экономика ,  
0 

Воробьев рассказал Путину, что без займов сложно

У Подмосковья высокая закредитованность, поскольку региону нужно развиваться, а без займов это делать сложно, заявил Воробьев. Вместе с тем приоритетом области он назвал «чуткость ко всему, что происходит на Донбассе»
Владимир Путин и Андрей Воробьев
Владимир Путин и Андрей Воробьев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Социально-экономическое развитие Московской области в целом находится на хорошем уровне, но у региона «все-таки закредитованность еще большая», заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться, Владимир Владимирович. А без этого сложно», — ответил на это Воробьев.

По данным системы «Региональный электронный бюджет Московской области», по состоянию на 1 июня госдолг Подмосковья составил 269,3 млрд руб.

Говоря об экономических показателях региона, губернатор заявил, что «здесь мы прибавляем» — бюджет Московской области вырос на 15% за истекшие шесть месяцев. Как ранее сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, доходы бюджета Московской области за январь—июнь превысили 334 млрд руб., что на 45,7 млрд руб. больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Регионы назвали источники финансирования шефской помощи Донбассу
Политика
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Воробьев заявил также, что актуальная тема для Подмосковья — «это внимание, чуткость ко всему, что происходит на Донбассе, в ЛНР, ДНР». «За нами закреплены два района, наши ребята работают там: восстанавливаем школы прежде всего к 1 сентября, мосты, дороги, чтобы сообщение было», — сказал он, добавив что регион считает эту работу приоритетной.

В конце мая Воробьев говорил в интервью РБК, что Московская область будет участвовать в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса: «Помощь нужна с дорогами и мостами, это же сельские территории. Второе — это школы, детские сады. И третье — это ИЖС [индивидуальное жилищное строительство]». По словам губернатора, Подмосковье будет проводить совместные инфраструктурные программы с федеральным центром. «Но первую помощь районам ДНР мы в состоянии оказать сами», — рассказывал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие российские нефтяники смогут адаптироваться к эмбарго
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Налоги в Молдове: в каких случаях можно получить льготы
Статьи
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи

В конце июня власти Подмосковья сообщили, что внесли изменения в закон «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Расходную часть бюджета на текущий год увеличили на 74,6 млрд руб., до 880,1 млрд руб.; доходы запланированы в объеме 789,5 млрд руб. с ростом на 30 млрд руб. Дефицит бюджета составит 90,5 млрд руб.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Воробьев Подмосковье Московская область закредитованность займы Владимир Путин Донбасс

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Воробьев объяснил рост эмиграции из России «эмоциями и страхом»
Политика
В Подмосковье обсудили помощь сотрудникам IKEA и наем во «Вкусно и точка»
Бизнес
Кредитование в России впервые выросло на 70% за месяц
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter