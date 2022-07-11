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Володин заявил о вопросах к Минцифры в связи с импортозамещением

Вячеслав Володин заявил о вопросах к Минцифры по поводу импортозамещения. Глава Минцифры Максут Шадаев будет вызван на осеннюю сессию Госдумы
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Наибольшее число вопросов в связи с импортозамещением накопилось к Министерству цифрового развития. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратил внимание комитетов на важность детальной проработки этого направления (импортозамещения. — РБК), отметив, что больше всего вопросов к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», — говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты.

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Володин заявил, что на осеннюю сессию Думы будет вызван глава Минцифры Максут Шадаев «для обсуждения с ним законодательного обеспечения развития сферы информационно-коммуникационных технологий».

РБК направил запрос в Минцифры.

Ранее Володин во время подведения итогов работы весенней сессии Госдумы анонсировал, что уже в сентябре парламент должен начать оценивать работу министров в том числе по новому критерию — успешности ведомств в импортозамещении.

Накануне стало известно, что Шадаев принял участие в стратегической сессии по обсуждению кандидатов на роль глав индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных продуктов в ключевых отраслях экономики. Также в обсуждении принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В середине июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать 37 таких центров для успешной реализации программ импортозамещения. По данным РБК, на сессии обсудили следующих кандидатов:

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  • аэропорты — глава Шереметьево Михаил Василенко;
  • ж/д транспорт — глава РЖД Олег Белозеров, морской и речной транспорт — глава Росморпорта Александр Смирнов;
  • образование — и.о. ректора МГТУ им. Баумана Михаил Гордин;
  • здравоохранение — ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко.
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Персоны
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
При участии
Екатерина Ясакова
Вячеслав Володин Госдума Максут Шадаев Минцифры Импортозамещение

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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