Володин заявил о вопросах к Минцифры в связи с импортозамещением
Наибольшее число вопросов в связи с импортозамещением накопилось к Министерству цифрового развития. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратил внимание комитетов на важность детальной проработки этого направления (импортозамещения. — РБК), отметив, что больше всего вопросов к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», — говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты.
Володин заявил, что на осеннюю сессию Думы будет вызван глава Минцифры Максут Шадаев «для обсуждения с ним законодательного обеспечения развития сферы информационно-коммуникационных технологий».
РБК направил запрос в Минцифры.
Ранее Володин во время подведения итогов работы весенней сессии Госдумы анонсировал, что уже в сентябре парламент должен начать оценивать работу министров в том числе по новому критерию — успешности ведомств в импортозамещении.
Накануне стало известно, что Шадаев принял участие в стратегической сессии по обсуждению кандидатов на роль глав индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных продуктов в ключевых отраслях экономики. Также в обсуждении принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В середине июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать 37 таких центров для успешной реализации программ импортозамещения. По данным РБК, на сессии обсудили следующих кандидатов:
- на роль руководителя центра, который будет курировать замену зарубежных продуктов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, предложен глава «Газпром нефти» Александр Дюков;
- авиационный транспорт — глава «Аэрофлота» Сергей Александровский;
- автомобилестроение — глава КамАЗа Сергей Когогин;
- ЖКХ — глава «Т Плюс» Андрей Вагнер;
- мобильную связь — глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, фиксированную связь — глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, спутниковую связь — глава ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) Алексей Волин;
- аэропорты — глава Шереметьево Михаил Василенко;
- ж/д транспорт — глава РЖД Олег Белозеров, морской и речной транспорт — глава Росморпорта Александр Смирнов;
- образование — и.о. ректора МГТУ им. Баумана Михаил Гордин;
- здравоохранение — ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко.