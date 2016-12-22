Аналитики назвали Россию лидером в «чемпионате мира по макроэкономике»

Россия заняла первое место в полугодовом рейтинге глобальных развивающихся рынков по макроэкономическим показателям, подготовленном BofAML. Страна обошла партнеров по БРИКС и сохранила лидерский статус, полученный в январе

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия заняла первое место в «макроэкономическом чемпионате мира» для глобальных развивающихся рынков (Global Emerging Markets). Соответствующий рейтинг (который в этот раз аналитики решили связать с футбольным турниром) раз в полгода готовит Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

Тем самым страна сохранила свое лидирующее положение, которое обеспечило себе еще в январе, сместив с первого места Китай. В глобальную десятку помимо России входят остальные члены БРИКС, а также Южная Корея, Индонезия, Мексика, Польша и Турция.

GEM-10 — часть консолидированного рейтинга развивающихся (emerging) и пограничных (frontier) рынков, охватывающего 68 стран. Под «пограничными рынками» BofAML понимает страны с рынками, которые меньше по размеру и менее ликвидны, чем в более продвинутых странах с формирующимся рынком.

Россия — единственный член глобальной десятки, которая вошла в пятерку большого топа-68. За полгода она поднялась в нем с пятого на третье место. В топ-5 широкого рэнкинга вошли Болгария (1), Тайвань (2), Израиль (4) и Ирак (5) — экономики этих стран меньше, поэтому они не входят в GEM-10. Остальные члены GEM-10 занимают в топ-68 места от шестого до 14-го.

В своей работе эксперты оценивают порядка 4,8 тыс. показателей, включая экономический рост, инфляцию, а также факторы уязвимости в бюджетно-налоговой, внешнеторговой и банковской сферах.

Россия значительно сократила свои долги, тогда как Китай, напротив, их нарастил, следует из обзора. У России самые высокие показатели внешней ликвидности, текущего счета и бюджетного баланса среди соседей по GEM-10, а также один из самых низких уровней внешнего долга. Инфляция сейчас также низкая, но реальные ставки высокие, экономика растет медленно, отмечают аналитики BofAML.

Лидирующие места в GEM-10 после России занимают азиатские экономики. У Южной Кореи (второе место) — один из лучших показателей текущего счета, бюджетного баланса и внешней ликвидности, но скромный рост ВВП. Сильными сторонами Китая (третья строчка) остаются экономический рост и объем чистых иностранных активов, однако показатели внутренней задолженности и внешней ликвидности ухудшаются, отмечается в обзоре. На четвертой позиции глобальной десятки расположилась Индонезия.

Как и полгода назад, замыкает GEM-10 ЮАР — это следствие стагфляции, «двойного дефицита» (бюджета и платежного баланса), а также высокой задолженности в различных секторах экономики. Девятое место осталось за Турцией из-за высокой инфляции, большого дефицита текущего счета, а также отношения займов к уровню депозитов, который значительно превышает 100%. У страны неудовлетворительные показатели внешней ликвидности и долга, однако темпы роста и бюджетный баланс остаются на хорошем уровне. Бразилия по-прежнему находится на восьмом месте — страна улучшила бюджетный баланс и сократила задолженность в банковском секторе, а ее уровень внешней ликвидности остается одним из самых высоких.