Минфин объяснил выбор НДС как налога для повышения

Правительство решило повысить НДС с 18 до 20%, так как подобная мера в меньшей степени отразится на россиянах с низкими доходами, а также менее масштабно повлияет на деловой климат, объяснил Минфин

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Правительство предложило повысить НДС, так как он меньше затрагивает благосостояние малообеспеченных слоев населения. Об этом на заседании общественного совета Минфина заявил замглавы министерства Владимир Колычев, передает корреспондент РБК.

«Дискуссия по настройке налоговой системы довольно долго велась, было много разных предложений: и налог с продаж, и отмена некоторых льгот, в том числе и льготной ставки НДС по социально значимым товарам, и другие предложения налогового маневра. Но в итоге остановились на НДС, потому что он в меньшей степени искажающий для делового сообщества, во-первых. И во-вторых, в меньшей степени будет затрагивать благосостояние слоев населения с низкими доходами», — сказал Колычев.

Так замминистра финансов ответил на вопрос президента Центра стратегических разработок Павла Кадочникова, который поинтересовался, почему правительство решило повышать НДС, а не сокращать растущие налоговые расходы (то есть расходы, связанные с предоставлением налоговых льгот).

Повышение НДС с нынешних 18 до 20%, которое предлагает правительство, позволит пополнять бюджет на дополнительные 600 млрд руб. ежегодно, говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Эти деньги должны пойти на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру — такие приоритеты прописаны в новом майском указе Владимира Путина, финансирование которого обойдется в дополнительные 8 трлн руб. за шесть лет. Для бизнеса правительство предлагает пакет компенсационных мер, включающих, в частности, облегчение и ускорение процедуры возмещения НДС и отмену налога на движимое имущество.

Однако повышение НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли России по сравнению с гипотетической траекторией, построенной без налоговых изменений, оценивал заведующий лабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрей Полбин. По его расчетам, темп роста ВВП и потребления домохозяйств в 2019 году сократится на 0,2–0,35%, инвестиций — на 0,4–0,7%, импорта — на 0,35–0,45%.