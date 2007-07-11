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Спрос на дебютный выпуск облигаций X5 превысил 14,5 млрд руб.
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Спрос на дебютный выпуск облигаций X5 превысил 14,5 млрд руб.
Экономика, 11 июл 2007, 12:28
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Спрос на дебютный выпуск облигаций X5 превысил 14,5 млрд руб.
Спрос на дебютный выпуск облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС", дочерней компании крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, превысил 14,5 млрд рублей. Как говорится в материалах компании, по результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,74% годовых.

Напомним, что размещение облигаций "дочки" X5 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей состоялось во вторник на Московской межбанковской валютной бирже. В ходе размещения от инвесторов поступило 125 заявок, в которых были указаны ставки в диапазоне от 7% до 9,5% годовых. В итоге весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.

"Мы очень довольны условиями размещения и высоким уровнем интереса фондового рынка к нашим облигациям, что свидетельствует об уровне доверия инвесторов к нашей компании. Этот успех вселяет в нас уверенность в том, что инвестиционные проекты компании и ее стратегия развития имеют твердую поддержку рынка", - прокомментировал размещение руководитель казначейства X5 Retail Group Дмитрий Мильштейн.

Привлеченные средства X5 планирует направить на перефинансирование существующих облигационных выпусков компаний группы (Пятерочка-1,2, Перекресток-1) и дальнейшее расширение сети. "Данное размещение, вместе с реструктуризацией облигаций предыдущих выпусков группы, позволит существенно улучшить структуру финансовых обязательств компании и снизить издержки на обслуживание долга", - отметил главный финансовый директор X5 Retail Group Виталий Подольский.

Напомним, что срок обращения размещенных облигаций - 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны и составляют 7,6% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом принято решение о выкупе облигаций через 3 года по цене 100% от номинала.

X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 30 июня 2007г. группа включала 539 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (241 магазина), Санкт-Петербурге (223) и других регионах РФ (75), а также 170 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 98 магазинов в Москве. Число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на территории России и Казахстана по состоянию на эту дату составляло 591. Под брендом "Перекресток" работают 10 франчайзинговых магазинов в Москве.

Чистая аудированная прибыль X5 Retail Group N.V. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2006г. выросла на 1,2% по сравнению с 2005г. и составила 103 млн долл. В аудированные результаты X5 Retail Group включены показатели работы сети "Меркадо" с 1 ноября по 31 декабря 2006г. Чистая выручка X5 Retail Group за 2006г. увеличилась на 49,6% - до 3 млрд 551 млн долл.

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