Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах

Санкции по-прежнему влияют на темпы роста экономики, однако высокая доходность российского рынка привлекает иностранных инвесторов. Об этом на форуме «Примаковские чтения» рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.

«Там таких доходностей, как в России, сложнее получить гораздо. Да, конечно, у нас санкционные риски; да, конечно, санкции влияют на динамику инвестиций, особенно иностранных в российскую экономику, — отметил Силуанов. — Но, с другой стороны, доходности, которые есть в России, поди поищи в других странах мировых экономик, в том числе развивающихся. Потому что в России могут инвесторы хорошо зарабатывать».

Силуанов признал, что с введением санкций многие иностранные инвесторы покинули страну и России пришлось частично инвестировать собственные средства, в частности из Фонда национального благосостояния. Совокупный отток капитала из частного сектора достиг $316 млрд с 2014 по 2018 год. В феврале 2018 года был ликвидирован Резервный фонд, средства которого ушли на покрытие дефицита бюджета. Перед введением санкций в феврале 2014 года суммарный объем российских суверенных фондов достигал 8% ВВП.

Разворот на Восток

По словам Силуанова, ситуацию частично выровняли китайские партнеры, пришедшие на место западных инвесторов.

«У нас растет товарооборот [с Китаем]. За прошлый год — $108 млрд, и мы ставим себе задачу выйти на $200 млрд. И это очень здорово», — сказал первый вице-премьер. Он добавил, что китайско-российской межправительственной комиссией по инвестициям отобрано 70 совместных проектов на общую сумму $120 млрд.