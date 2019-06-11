Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,54 -0,24 EUR Бирж. 73,11 -0,17 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,00 64,08 EUR Нал. 73,69 72,64 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1328 +0,0011 BTC/USD Бирж. 7 907,50 -112,40 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 051,42 -0,04% Nasdaq 7 822,66 -0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Intel $60 (+28,21%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,89%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+23,49%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Intel $60 (+28,21%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,89%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+23,49%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 14:46
В тюрьме во Франции заключенный взял надзирателей в заложники Общество, 23:23 На Балтике во время учений утонул БТР с солдатом Общество, 23:20 NBC узнал о сомнениях Трампа по поводу назначения нового главы Пентагона Политика, 23:09 Сын Алибасова объяснил иск родственников к производителю «Крота» Общество, 23:06 Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня Общество, 22:49 Суд оштрафовал Льва Пономарева на 300 тыс. руб. за акцию на Лубянке Общество, 22:43 МИД Украины попросил усилить санкции против России из-за арестов в Крыму Политика, 22:41 Муратов сообщил о переговорах в мэрии Москвы по делу Голунова Общество, 22:28 Экс-главу волгоградского СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора Общество, 22:19 Журналист Голунов пообещал помогать следствию Общество, 22:16 На Белорусском направлении возобновили движение поездов после сбоя Общество, 22:05 Сын Бари Алибасова предположил возможность намеренного отравления отца Общество, 21:52 Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах Экономика, 21:50 Отборочный турнир Евро-2020. Россия — Кипр. Онлайн Спорт, 21:45
Экономика ,  
0 
Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах
Санкции по-прежнему влияют на темпы роста экономики, однако высокая доходность российского рынка привлекает иностранных инвесторов. Об этом на форуме «Примаковские чтения» рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.

«Там таких доходностей, как в России, сложнее получить гораздо. Да, конечно, у нас санкционные риски; да, конечно, санкции влияют на динамику инвестиций, особенно иностранных в российскую экономику, — отметил Силуанов. — Но, с другой стороны, доходности, которые есть в России, поди поищи в других странах мировых экономик, в том числе развивающихся. Потому что в России могут инвесторы хорошо зарабатывать».

Силуанов признал, что с введением санкций многие иностранные инвесторы покинули страну и России пришлось частично инвестировать собственные средства, в частности из Фонда национального благосостояния. Совокупный отток капитала из частного сектора достиг $316 млрд с 2014 по 2018 год. В феврале 2018 года был ликвидирован Резервный фонд, средства которого ушли на покрытие дефицита бюджета. Перед введением санкций в феврале 2014 года суммарный объем российских суверенных фондов достигал 8% ВВП.

Разворот на Восток

По словам Силуанова, ситуацию частично выровняли китайские партнеры, пришедшие на место западных инвесторов.

«У нас растет товарооборот [с Китаем]. За прошлый год — $108 млрд, и мы ставим себе задачу выйти на $200 млрд. И это очень здорово», — сказал первый вице-премьер. Он добавил, что китайско-российской межправительственной комиссией по инвестициям отобрано 70 совместных проектов на общую сумму $120 млрд.

Силуанов рассказал, что одной из задач взаимодействия с Китаем стало снятие барьеров для азиатских инвесторов в России и для российских производителей — в Китае. Например, одна из задач — выход российских сельхозпроизводителей на китайский рынок, где сейчас в основном представлена продукция из США. Сегодня большая часть российских поставок в Китай — это сырье, признал Силуанов, однако приоритетными должны стать высокотехнологичные отрасли.

«Взять ту же самую электронику, высокие технологии или производство совместного широкофюзеляжного самолета — у нас китайский проект есть. Очень важный проект с точки зрения технологий, наукоемкий. Нам надо двигаться вместе в космосе. <...> Нам бы хотелось, чтобы мы торговали и создавали совместное производство в высокотехнологичных областях», — подытожил Силуанов.

Госсектор не всегда зло

Вице-премьер также затронул вопрос о дедолларизации экономики, в частности российских международных резервов. Сейчас до 15% золотовалютных резервов размещено в китайских юанях, увеличена была и доля вложений в золото. Правильность этого решения Силуанов объяснил растущим долгом мировой экономики. Он сомневается в устойчивости экономик стран — эмитентов резервообразующих валют.

Значительную долю госсектора в российском бизнесе Силуанов не считает негативным фактором вопреки заявлениям Федеральной антимонопольной службы. «Здесь можно поспорить, ведь неважно, на мой взгляд, государственная компания или частная. Главное — кто менеджер, как он управляет этим бизнесом. От того, насколько правильны с точки зрения бизнеса решения, и зависит деятельность компаний», — заявил Силуанов. Удачным примером госкомпании Силуанов назвал алмазодобывающую монополию АЛРОСА.

Автор: Ксения Назарова
Теги: Антон Силуанов, золотовалютные резервы, Китай
Материалы по теме
Силуанов назвал «корзинку с золотом» правильным вложением для Центробанка
Финансы
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter